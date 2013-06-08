غیر فعال شدن 10 نشریه در چهارمحال و بختیاری/ نشان دادن راه برای مردم توسط رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ظهر شنبه با اصحاب رسانه و مطبوعات این استان دیدار و گفتگو کرد.



در این جلسه سرپرستان و خبرنگاران مطبوعات، روزنامه ها و هفته نامه و خبرگزاری این استان با حجت الاسلام محمد علی نکونام دیدار داشتند و در این جلسه مسئولان و خبرنگاران مشکلات و پیشنهادات خود را در رابطه فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و .... مطرح کردند.



در این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 50 درصد مطبوعات و رسانه های استان فعالیت خوب دارند، اظهار داشت: ده نشریه نیمه فعال به دلیل محدودیت مختلف به صورت نیمه تعطیل و غیر فعال هستند.



حسین گنجی با بیان اینکه در سال 90 ، 42 نشریه مجوز فعالیت دریافت کردند، بیان داشت: یک روزنامه، 15 ماهنامه، 8 فصل نامه و .... مجوز نشر دریافت کردند.



وی با بیان اینکه اقتصادی نبودن مطبوعات در این استان یکی از مشکلات عمده مطبوعات این استان است، اذعان داشت: مطبوعات و نشریات استان از نظر اقتصادی دارای درامد مطلبوب نیستند.



گنجی با اشاره بر اینکه هر شش ماهه از طریق ارشاد در جهت تقویت اقتصادی نشریات و مطبوعات محلی استان یارانه به مطبوعات پرداخت می شود، بیان داشت: در راستای حمایت از نشریات محلی آگهی استخدامی و .... در نشریات محلی چاپ می شود.





وی با بیان اینکه علاوه بر ارتقاء کمی نشریات و محلات، ارتقاء کیفی نشریات با برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها صورت گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر مطبوعات استان داری وحدت کامل هستند و هیچ مشکلی در بین اصحاب رسانه این استان وجود ندارد.



رئیس خانه مطبوعات استان چهار محال و بختیاری نیز در این جلسه با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی استان به صورت جزیره ای عمل می کنند، گفت: این استان از نظر فرهنگی و اجتماعی در محرومیت و عقب افتادگی به سر می برد.



طهمورث فتاحی با اشاره اینکه مسائل فرهنگی در این این استان مظلوم واقع شده است، بیان داشت: مطبوعات و اصحاب رسانه یکی از تاثیر گذار ترین وسایل برای تقویت مسائل فرهنگی در جامعه است.



وی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه های این استان از سوی ارگان ها و نهاد های دولتی مورد بی مهری قرار گرفته اند، اذعان داشت: اغلب اشتراک سالیانه مجلات و نشریات در این استان از سوی ارگان های دولتی قطع واشتراک سالیانه پرداخت نشده است.



فتاحی با اشاره بر اینکه باید از ظرفیت های موجود بهتر استفاده در راستای توسعه فرهنگی صورت گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر مطبوعات و نشریات محلی استان از وضعیت خوبی در استان برخوردار نیستند.



نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری در دیدار با اصحاب رسانه این استان با بیان اینکه رسانه ها به عنوان یک قدرت در جامعه مطرح هستند، اظهار داشت: رسانه ها و مطبوعات مجموعه ای هستند که از شکل گیری این گروه ها فکر های متنوع در جامعه تراوش می کند که در جامعه رهنمود و ایده را بر جامعه تزریق می کند.



حجت السلام محمد علی نکونام با بیان اینکه رسانه ها در جامعه راه و طریق را برای مردم مشخص می کنند، بیان داشت: رسانه های باید در جامه به مسائل خوب توجه داشته باشند.



نکونام با اشاره بر اینکه انبیاء راه و طریق را به مردم نشان می دانند، اذعان داشت: بعد از انبیاء هرکسی که برای بشر راه را نشان می دهد باید همانند انبیاء رفتار کند.



وی با بیان اینکه هر فردی که در جامعه می خواهد طریق و راه را نشان دهد باید طریق و راهش همانند انبیاء باشد، بیان داشت: رسانه ها بالاتر از این قرار دارند که بخواهند بازیگر و فریب دهنده در جامعه باشند.





امام جمعه شهرکرد با اشاره بر اینکه جایگاه رسانه های والاتر از این است که برای مخاطبین خود فریب را ترسیم کنند، تصریح کرد: رسانه ها نباید در جامعه افکار هوا پرستی، دنیا پرستی را تزریق کنند.

انتقادات و مدح های بی جا در جامعه خطا است



حجت الاسلام محمد علی نکونام با بیان اینکه انتقادات و مدح های بی جا در جامعه خطا است، بیان داشت: در جامعه باید هم تحمل مدیران و هم تحمل مسئولین مطبوعاتی و مردم بالا باشد و مردم و مسئولین باید ظرفیت بالا در جامعه در راستای انتقادات و .... داشته باشند.



نکونام با اشاره بر اینکه بزرگترین مشکلی که در این استان وجود دارد اختلافات نامطلوب و نامعتدل است که موجب شده این استان در محرومیت به سر برد، بیان داشت: در این استان کشمکش ها، تک روی ها زیادی وجود دارد.



وی با بیان اینکه همین تک روی ها و کشمکش ها موجب شده که کسی در این استان به عنوان سرمایه گذار عمل نکند و حتی سرمایه گذار استان نیز منابع خود را در بیرون از استان سرمایه گذاری کند، بیان داشت: ایجاد منابع فکری و اقتصادی با توجه به ظرفیت درونی استان در این استان فراهم نشده است.



نکونام با بیان اینکه فکر ها و ایده های بسیاری در این استان وجود دارد، بیان داشت: باید از این ایده ها و فکر ها برای توسعه استان استفاده شود.



وی با اشاره بر اینکه باید فضای استان همدل و یکرنگ شود، تصریح کرد: در مورد سلیقه خود باید حد و مرز ها برای توسعه استان مشخص باشد.

نماینده رهبر در هر استانی محور است



امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه نماینده رهبر در هر استانی محور است، یاد آور شد: نماینده رهبر باید مسائل شاخصی که مد نظر رهبری است را مطرح و پیگیری نمایید.



حجت الاسلام محمد علی نکونام با بیان اینکه باید مسئله وحدت در استان به صورت جدی پیگیری شود، بیان داشت: تمام تلاش من بر این منوال است که تمام های اقوام استان را به یکدیگر نزدیک کنم و وحدت کامل در بین مردم این استان وجود داشته باشد.





نکونام با بیان اینکه نگاه من تبیین مواضع خط رهبری است، عنوان کرد: من از هیچ گروه، حزب و جناحی به غیر از رهبری پیروی نمی کنم.

فرهنگ ناب اسلامی در جامعه توسط رسانه ها حاکم شود



وی با بیان اینکه باید در ارتقاء فکر و فرهنگ اسلامی بیشتر کار شود، بیان داشت: باید فرهنگ ناب اسلامی در جامعه توسط رسانه ها حاکم شود.



نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در دیدار های که با کاندیدا های ریاست جمهوری در این استان داشته ام به آنها گفته ام که در این استان باید اقداماتی صورت می گرفت که صورت نگرفته است و باید به این استان توجه ویژه ای صورت گیرد.



حجت الاسلام محمد علی نکونام با بیان اینکه باید منزلت ها در جامعه حفظ شود و به وصورت چالشی برخورد نشود ، بیان داشت: نمایندگی رهبری در استان ها تنها به صورت نظارتی و ارشادی است و هیچ گونه امکانات مالی برای حل مشکلات را دارا نیستند.

برگزاری نماز جماعت و صرف نهار از دیگر برنامه های دیدار خبرنگاران با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری بود.