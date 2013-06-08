ستاد نخبگان و فضای مجازی قالیباف در استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام سيد نورالله موسوي نيا رئیس شورای هماهنگی ستادهای حامیان مردمی دکتر قالیباف در استان بوشهر دکتر یوسف پیکر و سید میثم آرامن به عنوان رئیس ستاد نخبگان و فضای مجازی در استان منصوب شدند.

حجت الاسلام سيد نورالله موسوي نيا در حاشیه افتتاح ستادهای فضای مجازی و نخبگان استان اظهار داشت: سیاست‌های کلان یک دولت در کشور باید با اهداف بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران هم راستا و هماهنگ باشد و این امری مهم و حیاتی به شمار می‌رود.

وی همچنین اظهار داشت: این نکته هم برای مردمی که می خواهند حماسه سیاسی بیافرینند مهم است و هم برای نامزدها حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: وظیفه ماست که بصیرت و تیزبینی در مورد میزان صداقت نامزدها را مورد تحقیق وبررسی قرار دهیم. زیرا یکی از راه‌های تحقیق برای میزان تطبیق‌پذیری برنامه‌های نامزد انتخابات با اصول ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس شورای هماهنگی ستادهای حامیان مردمی دکتر قالیباف اضافه کرد: بارها مقام معظم رهبری اشاره کرده اند که یک مسئول یا مدیر در نظام جمهوری اسلامی هم باید متهد باشد و هم متخصص و این همان هدفی است که ستاد اصولگرایان حامی دکتر قالیباف رابه سمت و تبلیغ آن حرکت خواهد داد.

وی گفت: از مهمترین خصوصیات دکتر قالیباف روحیه جهادی و ایثارگرانه اوست که برای تحقق وعده‌هایی که می‌دهد خود را وقف کوشش و تلاش فراوان و نتیجه‌ای که در شأن نظام جمهوري اسلامی باشد می‌کند.