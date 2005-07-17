رييس سازمان بهزيستي استان قم در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه‌هاي ويژه هفته بهزيستي پرداخت و گفت: طبق آمار و ارقام، در حال حاضر حدود 50 هزار معلول در استان قم وجود دارد و 15 هزار معلول هم اكنون در سازمان بهزيستي پرونده دارند و از خدمات ارائه شده به نحوي بهره مند مي‌گردند.

محمدرضا سبط ‌النبي ميزان اعتبارات سازمان بهزيستي استان، در سال گذشته را 44 ميليارد و 547 ميليون و 227 هزار ريال اعلام كرد و از رشد 38 درصدي اين اعتبارات نسبت به سال 82 خبر داد.

وي تعداد نيروهاي فعال در سازمان بهزيستي استان را 330 نفر دانست و گفت: هم اكنون علاوه به 24 مجتمع و مركز دولتي تحت پوشش سازمان، 135 مركز خيريه و خصوصي با بهزيستي قم همكاري مي‌كنند.

رييس سازمان بهزيستي استان قم در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص كمك‌هاي مردمي به اين سازمان تصريح كرد: در سال گذشته، 19 ميليارد و 613 ميليون و 744 هزار ريال كه بخش اعظمي از آن به صورت ساختمان بوده است، توسط خيرين به سازمان بهزيستي اهدا شده است.