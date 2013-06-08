به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه پاسخ به سوالات کارشناسان که بعد از ظهر امروز از شبکه 4 پخش شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حوزه سیاست خارجی چه ظرفیتهایی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که بخواهید از آن استفاده کنید گفت: سیاست خارجی هر کشور یک اصول، اهداف، ارزشها و حقوق و منافع ای دارد، دستگاه سیاست خارجی و سایر دستگاهها که در کار سیاست خارجی هستند باید درک دقیقی از مسائل داشته باشند.

وی با بیان اینکه سیاست خارجی در عرصه بین المللی اشتراک این منافع حقوق و ارزشهاست افزود: اگر در صحنه بین الملل که نزدیک به 200 کشور وجود دارد نقاط اشتراکمان را در نظر بگیریم، نقاط مشترک فراوانی داریم اما یکی از اشکالات ما در سیاست خارجی این بوده که فقط به چند کشور غربی که در اهداف و اصول با ما مشکلات بسیاری داشته و اشتراک ندارند توجه شده است و نسبت به سایر کشورها توجه کمتری شده است؛ اگر با این نگاه نقاط مشترک بین کشورها می تواند فرصت ایجاد کند عمل کنیم با ادعای تحقیق شده می گویم که ظرفیتهای بسیاری در این زمینه داریم که باید آن را تقویت کنیم.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به دوره ای که در وزارت خارجه و معاونت آمریکای لاتین فعال بوده عنوان کرد: کشورهایی همچون ونزوئلا، اکوادور و کوبا با ما نقاط مشترک بسیاری دارند، در آسیای میانه و قفقاز و کشورهای پیرامون نیز ظرفیتهای اقتصادی بسیاری وجود دارد، اگر در عراق و افغانستان صادرات خود را افزایش دهیم در این دو کشور ظرفیتهای بسیاری وجود دارد.

جلیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست خارجه شما آرمان گرایانه است یا واقع گرایانه خاطر نشان کرد: هیچ کشوری نمی تواند بگوید در سیاست خارجی آرمان ندارم، مهم این است که این اهداف را بر اساس اقتضائات موجود تحقق بخشد؛ اگر کشوری با ما تقابل دارد ما هم اولویت خود را با کشوری که با ما تقابل ندارد اختصاص می دهیم.

در ادامه این برنامه جلیلی در پاسخ به یک سوال اقتصادی مبنی بر اینکه برای اصلاح ساختارهای اقتصادی آیا طرح تحول اقتصادی را انجام می دهید یا کار دیگری را دنبال می کنید گفت: در برنامه ای که داشتم فراتر از بحث اقتصاد عنوان کردم، اگر دولت بخواهد برنامه های خود را تحقق کند باید طرح تحول ساختاری و اداری در دستگاههای دولت شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه علیرغم تلاش کارمندان دولت خود آنها نگران هستند آنقدر که کار می کنند و نتیجه نمی بینند ادامه داد: در بحث اقتصادی به مشکلات فردی مانند مفاسد اقتصادی و اخلالهایی که در این عرصه وجود دارد توجه کنیم؛ برای این کار نباید فقط دستگاه قضایی وارد شود بلکه اول از همه خود دولت باید مدعی مبارزه با مفاسد باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: راه این کار این است که سازوکارهایی تعریف شود تا اگر کسی خواست فساد انجام دهد اصلا امکان آن را پیدا نکند.

وی با بیان اینکه دولت باید سازوکارهایی داشته باشد که دستگاهها کارآیی حداکثری داشته باشند خاطر نشان کرد: اگر وزارتخانه ها مانند وزارت اقتصاد، صنعت و کشاورزی کارآمد شد ارباب رجوع نگران نیست که چگونه 7 خوان دستگاه دولتی را باید پشت سر بگذارد، در هر دو بعد طرح تحول اقتصادی بسیار ضروری است.

جلیلی با بیان اینکه چرا باید 70 هزار میلیارد معوقات بانکی داشته باشیم، چرا معوقات مالیاتی داشته باشیم و چرا باید در پرداخت مالیات ناهمگونی وجود داشته باشد گفت: باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود یعنی بانکهای اطلاعاتی به گونه ای شکل بگیرید که خود مانع از فساد شود و به طور مدام شرایط اقتصادی را نشان دهد؛ ما در دبیرخانه برنامه ای داشتیم که این مسائل را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه 12 گامی که ما برای حماسه اقتصادی تعریف کردیم همزمان با هم می تواند شروع شود خاطر نشان کرد: باید به طور جدی پای این کار بیاییم، شفافیت اقتصادی، حمایت از تولید و کشاورزی و پایش اطلاعات باید همزمان با هم انجام شود؛ ممکن است برخی از آنها در 6 ماه و برخی هم در یک سال انجام شود، فکر می کنم حداکثر در 6 ماه بانکهای اطلاعاتی بتواند شکل بگیرد.

جلیلی در پاسخ به سوال فرهنگی مبنی بر اینکه برای معرفی الگوی اسلامی و فرهنگی چه برنامه ایی دارید گفت: در سیاست خارجی یکی از ظرفیت قدرت ما منابع فرهنگی است قدرتی که امروز برای ما ایجاد شده و دشمنان هم می گویند ایران به اقتدار منطقه تبدیل شده است بخاطر زراد خانه های ما نیست بلکه بخاطر گفتمان ماست که توانسته در قلوب ملت جا پیدا کند.

وی افزود: در 34 سال گذشته اگر چه کارهای کمی داشتیم اما با تولیدات خوبی که انجام شده باید آن را به دست افرادی که این تولیدات مورد نیاز آنها است برسانیم.

جلیلی با اشاره به اینکه یک تجربه 34 ساله داریم ادامه داد: بعد از بیداری اسلامی بسیاری از سران این کشورها به تهران آمده و با ما ملاقات می کنند و در جریان آن می گویند که به تجارب شما نیاز داریم؛ این تجارب یعنی خاطرات، کتابها، شعر، نوشته ها و شخصیتهای مختلفی مانند شهید چمران و نیز موضوعاتی مانند 15 خرداد که هم می تواند پیام ما را برده و هم می تواند باعث نفوذ قدرت ما شود؛ و نیز به لحاظ اقتصادی می تواند یک مبنا در صادرات فرهنگی به شمار آید.

جلیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای تحقق این مساله چه تضمینی دارید گفت: در همین موضوع برنامه من این است که می گویم صادرات محصولات فرهنگی به صورت یک مساله اساسی در دستور کار دولت قرار گیرد، باید وزارت خارجه، وزارت ارشاد و حتی سازمان ارتباطات نیز این مساله را در دستور کار خود قرار دهند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در داخل کشور بسیاری از محصولات خوب فرهنگی وجود دارند که توزیع مناسب نشده است ادامه داد: بسیاری از مواقع پیش می آید که من روبروی دانشگاه تهران می روم که از فروشگاههای آنجا کتاب بخرم ولی می بینم برخی کتابها که 8 سال پیش تولید شده تازه به دست ما می رسد و از آن بی اطلاع هستیم؛ گاهی در شهرستانها شاعران جوانی داریم که نمی شناسیم و وقتی نزد رهبری آمده و شعر می خوانند که چه استعدادی هستند.

جلیلی افزود: باید این ظرفیتها پشتیبانی شود، اینها هم تولید هستند و باید به خوبی پشتیبانی شوند واگر لازم است باید وام داده شوند اگر کسی شاعر خوبی است یا فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر است باید حمایت شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر از سوی مردم انتخاب شدید آیا برای مدیریت صحیح کشور از نیروهای مستعد و شایسته از جناح مخالف استفاده می کنید یا نه گفت: آیا نیروهای کارآمد متعهد و ارزشمند که در عرصه های مختلف وجود دارند منحصر به کسانی هستند که در این دو قالب جا می شود؟!

وی با اشاره به اینکه در سفرهایی که رفتم دیدم بسیاری هستند که کارآمد بوده و خوب کار می کنند ادامه داد: باید از این ظرفیتها استفاده شود، اکثر جامعه ما دلسوز، علاقه مند به خدمت، کارآمد و ولایت مدار هستند که کنار گذاشته شده اند اما باید از آنها استفاده شود.

جیلی با اشاره به اینکه تیم الان به معنای باند تعبیر می شود گفت: من برای برخی دستگاهها افرادی را که شایسته و صالح هستند می شناسم که در ایام انتخابات نمی دانم به چه کسانی رای می دهند و حتی با من تلفنی هم صحبت نکردند ولی باید از آنها استفاده شود.

جلیلی در پاسخ به اینکه برای عملی کردن این مساله چه تضمینی وجود دارد گفت: دولت مقتدر دولتی نیست که دستگاههای امنیتی زیادی داشته باشد بلکه دولتی است که نیروهای آن با همدلی و ارزشهای مشترک کار کنند، هیچ وقت در دوران جنگ دو فرمانده نمی دید که یکدیگر را نفی کرده و بزنند وقتی کابینه ای موفق خواهیم داشت که همه اعضای آن اینگونه باشد حتی معاونت ها در وزارتخانه هم هماهنگ با هم کار کنند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دولت مقتدر دولتی است که این چیزها را داشته باشد نه اینکه بگیر و ببند آن زیاد باشد.

جلیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای آمایش سرزمینی و جمعیتی و نیز حل مشکل مهاجرت چه برنامه ای دارید گفت: جمهوری اسلامی ایران و ظرفیتهای جغرافیای کشور ما منحصر بفرد است، ما می توانیم در بخش کشاورزی محصولات متنوعی را تولید کنیم .

وی با اشاره به اینکه روستاها باید موتور حرکت باشند خاطر نشان کرد: به یک کشور اروپایی رفته بود که مساحت آن یک چهلم ما بود ولی صادرات آن چند برابر صادرات نفتی و غیر نفتی ما بود، باید به سمت اشتغال مولد و پایدار در روستاها برویم.

جلیلی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع کوچک را می توان در روستاها ایجاد کرد به شرط اینکه با سازوکارهایی از محصولات روستایی به گونه ایی حمایت کنیم که تولیدات او روی زمین نماند عنوان کرد: کشاورز ما وقتی تولید می کند که مطمئن باشد این تولیداتش حتی در یک بازار خارجی فروخته می شود؛ باید این کار را سامان دهیم اگر امکانات رفاهی روستاها خوب باشد سیر مهاجرت بر عکس خواهد شد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که فکر می کنید با سازوکاری که در جهاد کشاورزی وجود دارد این مساله محقق خواهد شد یا نه گفت: تا زمانی که دستگاههای مربوطه سازوکارشان تغییر نکند شرایط اصلاح نمی شود؛ این گونه نیست که دولتهای قبلی نمی خواستند مشکل بیکاری و تورم حل شده و یا از تولید حمایت نکنند. آنها حتی برای کارآمد شدن دولت خود هم ایی کارها را در دستور کار داشته اند.

جلیلی گفت: ما برای تولید باید بازارهای خارجی را نگاه کنیم تا اگر یکسال در کشور عرضه زیاد شد محصولات کشاورز ما روی زمین نمانده و او از کارش پشیمان نشود.

وی با اشاره به اینکه یکی از بحثها در حمایت از تولید باید این باشد ارزش افزوده هر کالا را در داخل انجام دهیم گفت: باید با این کار روند توسعه نامتوازن که فعالیت را به سمت دلالی می برد را به سمت کارهای اساسی معطوف کرده و از تولید حمایت صورت گیرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال فرهنگی مبنی براینکه چه برنامه ای برای حمایت تولید دارید و برنامه شما بر برپایی کرسی های آزادی اندیش چیست گفت: اگر ظرفیتهای کشور را شکوفا کنیم قدرتی بزرگتر از قدرت هسته ای آزاد می شود که یکی از این ظرفیتها دانشگاهها هستند و ما برای آن هزینه های می کنیم؛ بیت المال و بودجه عمومی برای دهها رشته گذاشته می شود و این تنها هزینه نیست بلکه جوانی که 4 سال از بهترین روزهای عمر خود را برای گرفتن یک مدرک کارشناسی می گذارد هم در این مسیر هزینه می دهد این مساله باید به یک نتیجه برسد.

جلیلی با بیان اینکه باید برای تمام این مسائل به فرجام درست برسیم افزود: اگر برای تولید صنعت می گوییم که باید یک سری برنامه را تعریف کنیم برای مسائل علمی هم باید برنامه ریزی داشته باشیم، ما سالی بیش از چند صد میلیارد برای پژوهش در علوم انسانی تخصیص می دهیم که انداز بودجه چند وزارتخانه است اما کاربرد اینها چیست؟ به کجا می رود دانشجویی که در این رشته درس خوانده باید این پروژه ها را انجام دهد.

وی ادامه داد: در سایرعرصه بخصوص عرصه های کاربردی چرا باید اقتصاد ما بر مبنای ثروت باشد ما دانشمندانی داریم که در بحث لیزر به موفقیتهایی رسیدند باید اجازه دهیم این دانش آموخته ها مورد حمایت قرار گرفته که یک کارخانه بزنند و پولدار شوند، باید اقتصاد دانش بنیان را پیش بگیریم.

جلیلی در پاسخ به اینکه برای اجرایی شدن این مساله چه ضمانت اجرایی دارید عنوان کرد: قبل از برنامه این مسائل اراده می خواهد، باید این امر اولویت شود که طرحها عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه در بررسی پرونده معوقات بانکی دیدیم که 6 نفر 5 هزار میلیارد تومان وام گرفته و پرداخت نکردند گفت: اینها در کار دلالی هستند و هیچ کار تولیدی نمی کنند، چطور به 6 نفر اندازه 2 برابر یارانه ای که 70 میلیون نفرمی گیرند پول می دهیم که موجب مشکلات اقتصادی هستند اگر این تخصیص اعتبار را برای دانشمندان جوان و پیر گذاشتیم و آنها را کمک کردیم به مزیت نسبی می رسیم مزیت نسبی ما در نیروی جوان ما است.

وی با خاطر نشان کرد: که به کارخانه دانش بنیان بها دادیم با یک درصد قابل توجهی ارز، صادرات و تولید دست پیدا می کنیم.

جلیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهبرد شما برای اینکه با هزینه کمتر و تحریمها و فشارهای کمتر مساله هسته ای را تکمیل کنیم چیست؟ گفت: فشارهایی که اشاره کردید نشان می دهد یک چیز ارزشمند تولید شده که اینها فشار می آورند، یعنی این مساله برای کشور فایده دارد و می تواند یک ظرفیت و فرصت به شما دهد.

وی با اشاره به اینکه در مساله هسته ای ما از سر لجبازی کار نمی کنیم بلکه این امر نیاز ماست افزود: سوخت 20درصد نیاز کشور است، 850 هزار نفر بیمار ما به این داروها احتیاج دارند؛ پافشاری ما برای رفع نیاز ماست.

وی همچنین عنوان کرد: ایزتوپ های دارویی شرایط خاصی دارند و وقتشان محدود است حتی اگر بخواهیم آنها را وارد کنیم بازهم با مشکلاتی مواجه خواهیم بود، مساله هسته ای حق ماست آنها باید بفهمند که دفاع ما از حقوق هسته ای فقط در این زمینه نیست بلکه در تمام زمینه ها بوده و ایران در حق خود کوتاه نمی آید.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در روند گفتگوها موفقیتها همیشه از آن ما بود عنوان کرد: زمانی می گفتند نباید حتی یک عدد سانتری فیوژ داشته باشید اما ما امروز هر قدر بخواهیم سانتری فیوژ تولید می کنیم و از آن برای تولید برق در بوشهر، ایزتوپهای دارویی و اخیرا برای کشاورزی استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما با این ظرفیتها مانع زیاده خواهی آنها شده ایم گفت: اینکه برخی می گویند ما فقط می رویم و بیانیه می خوانیم این گونه نیست، آیا با بیانیه خواندن کار به اینجا می رسد تهدیداتی که در موضوعات هسته ای داشتیم می خواستند مانع پیشرفت ما شوند این هنر کشور نیست که تهدیدی که وارد می شود به حوزه فنی وارد کند.

جلیلی به ابعاد حقوقی این امر پرداخت و افزود: به لحاظ حقوقی آنها می خواستند ایران را متهم کنند که پایبندی لازم را ندارد اما در این سالها ما گفتیم آژانس بین المللی انرژی هسته ای هر سوالی دارد بپرسد ما آن را حل می کنیم، این باعث شد که آنها را خلع سلاح کردیم.

جلیلی با بیان اینکه خود آنها قبول دارند که موضوعی وجود ندارد به سراغ مطالعات ادعایی رفتند ادامه داد: در 5+1 یکی از محورهایی که تعریف کردیم این بود که اگر می خواهید همکاری با ان پی تی داشته باشیم شما چه مابه التفاوتی می دهید این می شود ظرفیتهایی که گرفتیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در بعد سیاسی از ابتدای گفتگوها آمریکا گفت: ما در این گفتگوها شرکت نمی کنیم چون ایران قطعه نامه ها را رعایت نکرده ادامه داد: بعد ها و از ژنو یک دیدیم که آمریکاییها هم آمدند، از سال 87 که این گفتگوها شروع شده تا امروز فقط یک قطعنامه 1929 را صادر کردند که آنهم بعد از بیانیه تهران بود؛ ما یک ابتکار عمل به کار گرفتیم و آنها خلع سلاح شدند، اردوغان و نخست وزیر برزیل به تهران آمدند و از ساعت 7 صبح گفتگوها را شروع کردیم تا در نهایت بیانیه تهران نوشته شد وکشورهایی می خواستند قدرت خود را در ایران تحمیل کنند دیدند با یک بلوک جدید از قدرت مواجه هستند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امریکا مستاصل شد این یک پیروزی است گفت: منطق جمهوری اسلامی مانع شد ازاینکه کسانی که می گویند با هم هستیم اجماع کنند، وقتی قطعه هواپیمای مسافربری و دارو را تحریم می کنند حکم تحریم را برای ظرفیتهای بیشتر هم دنبال می کنند.

وی گفت: در آلماتی 2 وقتی آنها گفتند ما باید به پایتختهای خود برویم و با آنها مشاوره کنیم بعد از 4 روز برگشتند آیا اینکه ما می رویم و فقط بیانیه می خوانیم؟!

جلیلی خاطر نشان کرد: اینها به خاطر افرادی مانند شهریاری که اهل نماز شب بودند و بدون یک ریال سوخت 20 درصد و تبدیل ان به صفحه سوخت را انجام داد این ظرفیت تکثیر شد و فشارهایی که آنها می آورند برای ما ظرفیت ساز شد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: در حوزه های که ما را تحریم کردند ما پیشرفت کردیم آنها ابتدا در حوزه دفاعی ما را تحریم کردند که ما امروز در حوزه های دفاعی بیشترین ظرفیت را داریم، در حوزه هسته ای ما را تحریم کردند وامروز ما دراین حوزه جزء 10 کشور جهان هستیم.

وی با اشاره به اینکه من نفی نمی کنیم شوکی را وارد می کند اگر برخورد با آنها هوشمندانه باشد این تحریم ها یک ظرفیت خواهد شد.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین درباره راهبرد صنعتی وزارت صنعت و معدن گفت: راهبرد صنعتی وزارت صنعت و معدن بسیار خوب است؛ اولویت دولت باید این باشد که مشابه سفرهای استانی سفرهای زراد خانه ای ایجاد کند، چرا باید کالایی که به کشور وارد می شود از کشورهای جنوبی خلیج فارس در حدود 14 میلیارد دلار باشد این کشورها تولید ندارند واین امر همان صادرات مجدد است؛ ما بر سر این موضع بحث کردیم و دلیلی آن را بررسی کردیم که گفتند برخی زیرساختها را ندادیم مشکلات ما نرم افزاری است و البته این مساله را مصوب کردیم اما چون اراده نبود این امر به خوبی عملیاتی و اجرایی نشد.

جلیلی خاطر نشان کرد: اگر بنادر خود را در چابهار و بندرعباس فعال کنیم و همین 14 میلیارد دلار را خودمان مستقیم بیاورم ظرفیتهای جنوبی کشور را تقویت می کند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال پایانی در خصوص وضعیت سینمای کشور گفت: هنر جمهوری اسلامی این است که پیام دارد این پیام هر چقدر هنرمندانه تر نفوذ کند عمق قدرت ما افزایش می یابد و سینما برای این کار بهترین وسیله است.

جلیلی گفت: از فیلم خداحافظ رفیق خیلی خوشم آمد، این فیلم با زبان هنر زیباییها همان خاطراتی که ما می خوانیم به خوبی منتقل می کند؛ دولت باید به سراغ سینما رفته و خواهشد کند که از این ظرفیت استفاده کنند.

وی در پایان یاد آور شد: اگر دولت بتواند کارآمد چابک و با یک رویکرد صحیح باشد و همه ظرفیتها را به خوبی بکار گیرد انشا الله 4 سال آینده 4 سالی خواهد بود که شتاب قابل توجه در پیشرفت کشور خواهیم داشت.