منوچهر محمدي : باورود بي رويه فيلم هاي خارجي ، سينماي ايران نابود مي شود

منوچهرمحمدي تهيه كننده سينماي ايران ضمن بيان مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي مهردرمورد ورود فيلم خارجي گفت : فيلم خارجي به شيوه هاي گوناگون دركشوروجود دارد. درصدا وسيما انبوه فيلم هاي خارجي روز به نمايش درمي آيد ،ازطريق ويدئو وماهواره ها هم امكان دسترسي آسان مردم به فيلم خارجي وجود دارد وبا وجود اين همه تنوع وقدرت انتخاب براي مردم درجهت ديدن فيلم هاي خارجي ، محروم كردن سينماهاي كشورازنمايش فيلم خارجي غيرمنطقي به نظرمي آيد . دولت درقبال اين قضيه بايد تنظيم كننده بازارباشد .

اين تهيه كننده خاطرنشان كرد:درحوزه اقتصاد نمايش ، بحث سالن به وجود مي آيد طبيعتا اگرسالن فقط تكيه اش برتوليدات داخلي باشد، اين توليد داخلي اگربه دليل فيلم هايي كه توليد مي شوند مثلا با استقبال مواجه نشوند ، خب سالن هاي نمايش با ضررهاي هنگفت روبه رومي شوند .

تهيه كننده ازكرخه تا راين افزود: ورود فيلم خارجي مي تواند نقش مكملي براي اقتصاد نمايش داشته باشد واگربا اين زاويه نگاه كنيم به گمانم ورود فيلم خارجي هيچ اشكالي درپي نخواهد داشت ودرضمن باعث به وجودآمدن يك جريان فرهنگي هم خواهد شد واگرنمايش فيلم هاي خارجي تبديل به نمايش آثار درجه 2 بشود ، درآن صورت هيچ ارزش فرهنگي درپي نخواهد داشت.نمايش معتبرآثارخارجي درضمن توليد كنندگان داخلي را با تكنيك ها وفن آوري هاي جديد عرصه سينما آشنا مي كند .

وي درادامه افزود: اگرسياست گسترش سالن سازي به يك امرجدي تبديل بشود ، بايد سهميه اي قابل توجه براي نمايش فيلم هاي خارجي اختصاص دهيم .

دركل بايد تمام جوانب مختلف ورود فيلم هاي خارجي را سنجيد وبعد تصميم گيري منطقي انجام داد وبركليه اموركنترل ونظارت فرهنگي واقتصادي انجام داد . هرساله اين قوانين دچاربازنگري شود ونقاط ضعف وقدرت اصلاح وبازسازي شود وتنظيم نبض بازاررا به خوبي انجام داد.

تهيه كننده "مارمولك "درمورد واگذاري پخش وورود فيلم هاي خارجي به بخش خصوصي گفت: ابتدا بايد اصل صورت مسئله حل بشود وكارهاي كارشناسي درخصوص اين واگذاري صورت بپذيرد . طبيعتا بخش خصوصي اگردرچارچوب هاي مشخص ومعين دررابطه قدم بردارد ، مي تواند موثرعمل كند.

منوچهرمحمدي درادامه افزود: يك خطري كه وجود دارد با توجه به تفاوت جدي قيمت تمام شده فيلم خارجي براي نمايش درداخل كشوروقيمت تمام شده فيلم خارجي براي نمايش درداخل كشوروقيمت تمام شده ساخت يك فيلم ايراني درداخل كشوربه طورطبيعي با تفاوت رقم زيادي مواجه خواهيم شد واگرفيلم هاي خارجي بي رويه وارد شوند ،سينماي ايران به سمت نابودي پيش خواهد رفت وچون با بودجه ساخت يك فيلم ايراني به راحتي مي توان ده فيلم خارجي وارد كرد وبالطبع با اين اوصاف كسي دنبال توليد نخواهد رفت.