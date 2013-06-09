دانش آموزان منطقه 7 آموزش کاشت و نگهداری گل و گیاه می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 7 گفت: علاوه بر آموزش کاشت گل و گیاه در نظر داریم دانش آموزان از تمام بوستانهای سطح منطقه نیز دیدن کنند و با گونه های گیاهی مختلف آشنا شوند.

مهران احمدی با بیان اینکه آموزش روشهای نگهداری گل و گیاه نیز از دیگر برنامه های این مرکز برای اوقات فراغت دانش آموزان است تصریح کرد: بالا بردن میزان اطلاعات دانش آموزان در زمینه گل و گیاه ، آشنایی با فضای سبز و جلوگیری از تخریب فضای سبز از دیگر اهداف برگزاری این دوره هاست.

وی همچنین یادآور شد: مرکز آموزش های مردمی و توسعه فضای سبز منطقه ششمین دوره کلاسهای آموزشی رایگان گل و گیاه را با هدف پرورش و نگهداری گیاهان بهاری برگزارکرد.

معاون شهردار منطقه 7 افزود: دوره های این کلاسها شامل آموزش پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی، پیوند فضای سبز عمودی، کاشت درخت و درخچه، گل های فصلی، دمنوشهای گیاهی، ورمی کامپوز، کاشت خواص زعفران ، آشنایی با گیاهان داروهای، هرس فرم، گل آرایی، کاشت خواص بادرنج بویه، شناسایی علفهای هرز، آبیاری در کشاورزی، زندگی سبز ، تراریوم و... بود