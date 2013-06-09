به گزارش خبرنگار مهر با گذشت چند روز از فرصت تبلیغاتی کاندیداها، غالب این کاندیداها هنوز نتوانستهاند به ساماندهی شایستهای در سطح ستادهای خود در شهرستان اردستان دست یابند و تاکنون فقط ستادهای علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف تشکیل و پنج نامزد دیگر ریاست جمهوری هنوز فعالیت خود را آغاز نکردهاند.
ستاد دکتر محمد باقر قالیباف در خیابان امام خمینی(ره) جنب بانک صادرات ستاد دکتر سعید جلیلی در خیابان شهید فائق و ستاد دکتر علی اکبر ولایتی در خیابان امام خمینی(ره) روبروی امامزاده موسی(ع) دایر شدهاست.
به گزارش مهر اصلاح طلبان در اردستان حمایت از نامزد خاصی را آغاز نکردهاند و ستاد انتخاباتی دو کاندیدا مورد توجه این جریان (دکتر عارف و دکتر حسن روحانی) تاکنون راه اندازی نشده است.
نظر شما