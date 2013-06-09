ثبات نرخ انواع ارز در مركز مبادلات

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران امروز یكشنبه نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی تمامی ارزها نسبت به روز شنبه گذشته تغییری نكرده است.

نرخ هر دلار آمریكا امروز در مركز مبادلات ارزی ۲۴ هزار و ۷۸۲ ریال، هر پوند ۳۸ هزار و ۵۵۲ ریال و هر یورو نیز ۳۲ هزار و ۷۵۶ ریال تعیین شده است.

بانک مركزی امروز نرخ هر فرانک سوئیس را ۲۶ هزار و ۴۷۵ ریال، كرون سوئد را 3 هزار و ۷۸۰ ریال، یوان چین را 4 هزار و ۴۰ ریال، روپیه هند را ۴۳۴ ریال، هر یكصد ین ژاپن را ۲۵ هزار و ۴۰۰ریال و هر یکهزار وون كره جنوبی را ۲۲ هزار ریال اعلام كرد.

نرخ هر لیر تركیه نیز از سوی بانک مركزی در مركز مبادلات ارزی۱۳ هزار و ۲۳۱ ریال و هر روبل روسیه ۷۶۹ ریال تعیین شده است. مركز مبادلات امروز نرخ ریال قطر را ۶ هزار و ۸۰۶ ریال تعیین كرد.