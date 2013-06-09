 نخستين پايگاه جامع رصد و مراقبت فضايي ايران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد رئیس جمهور در ابتداي حضور در اين پايگاه در محل يادمان شهداي صنايع الكترونيك ايران حضور يافته و براي شادي روح و علو درجات آنان به قرائت فاتحه پرداخت.



رييس جمهور همچنين از بخش هاي مختلف اين پايگاه ديدن كرد و با توضيحات كارشناسان از جزييات احداث و فعاليت هاي اين پايگاه مهم استراتژيك مطلع شد.



اين پروژه كه به دست متخصصان افتخار آفرين صنايع الكترونيك وزارت دفاع طراحي و ساخته شده است در راستاي تحقق امنيت بخشي به فضا و سامانه هاي فضايي كشورمان احداث شده است.



اطلاعات منتج از سامانه هاي رصد فضايي اين پايگاه علاوه بر استفاده براي ماهواره هاي خودي در زمينه مديريت ترافيك مداري براي ديگر كشورهاي صاحب دارايي هاي فضايي مفيد خواهد بود.



در حال حاضر معاهدات بين المللي مختلفي جهت هماهنگي و تبادل داده هاي رصدي وجود دارد كه با دستيابي كشورمان به اين نوع سامانه مي توان با به اشتراك گذاشتن اين نوع داده ها در شبكه مربوطه قرار گرفته و از اطلاعات رصدي به دست آمده در ساير نقاط دنيا نيز بهره مند شد.



اين پايگاه به منظور كشف، جستجو و رديابي اجرام فضايي و رصد دائم اجرام فضايي به ويژه ماهواره هاي عبوري از فضاي كشورمان ايجاد شده و رد يابي راداري ، رديابي الكترواپتيكي و رديابي راديويي سه روشي است كه در اين مركز به كار گرفته مي شود.



كليه داده هاي رصد از سامانه هاي رصدي به سالن فرماندهي و كنترل عمليات مراقبت فضايي منتقل و از آنجا بعد از دسته بندي داده ها جمع آوري شده و فرآيند كشف و شناسايي اهداف فضايي باز مي گردد.



با توجه به تخصص هاي مختلف و پيچيدگي هاي خاصي كه براي احداث اين پايگاه به كار گرفته شده است با افتتاح آن زنجيره فناوري فضايي در جمهوري اسلامي ايران كامل شد.



سردار وحيدي، وزير دفاع در اين مراسم ضمن تشكر از همه دانشمندان ، مديران و متخصصان شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع كه در شرايط سخت آب و هوايي اين مركز بزرگ و مهم را احداث و آماده بهره برداري كرده اند، گفت: احداث و بهره برداري از نخستين پايگاه رصد و مراقبت فضايي كشور حماسه فراموش نشدني در عرصه علم و فناوري فضايي در كشور است و در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، حماسه آفرينان اين عرصه نيز در تحقق فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي اين دستاورد درخشان را به ملت ايران تقديم مي كنند.

