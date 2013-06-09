ربانی قهرمان رکوردگیری پرش با نیزه کشور شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ربانی پرافتخارترین دوومیدانی کار قم است که در سوابق ارزنده خود در این ماده پرش با نیزه این رشته ورزشی موفقیت ها و عناوین بسیار ارزنده ای برای ورزش قم و کشورمان کسب کرده است.

وی ادامه داد: کسب مدال از رقابت های دوومیدانی قهرمانی مردان آسیا، به دست آوردن مدال از چند دوره مسابقات پرش با نیزه دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا، توفیق در کسب چندین مدال از پیکارهای پرش با نیزه دوومیدانی جام بین المللی فجر از جمله افتخارات این قهرمان با غیرت است.

دبیر هیئت دو ومیدانی استان قم اضافه کرد: این در حالی است که محمدمحسن ربانی به عنوان ستاره پرش با نیزه کشورمان موفقیت های ارزنده ای را در سطح کشور کسب کرده است و همواره نفر نخست رقابت های لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور و همچنین مسابقات قهرمانی کشور در رشته پرش با نیزه بوده است.

وی اضافه کرد: قهرمان با اخلاق دوومیدانی قم در رشته پرش با نیزه الگوی بسیاری از جوانان و نوجوانان قمی علاقمند به دوومیدانی است و ورزشکاران امروز دوومیدانی قم از تجربیات گران بهای این ورزشکار استفاده های زیادی برده اند.

رضایی عنوان داشت: این قهرمان با ارزش امسال نیز به عنوان مرد سال دوومیدانی کشورمان در رشته پرش با نیزه از سوی فدراسیون دوومیدانی معرفی شد و چند روز بعد از این افتخار ارزشمند، خود را به عنوان نفر نخست رکودگیری پرش با نیزه کشور معرفی کرد.

وی با اشاره به برگزاری رقابت های رکوردگیری دوومیدانی قهرمانی کشور و معرفی نفرات برتر مسابقات رکوردگیری در رشته های مختلف دوومیدانی، ابراز داشت: پیکارهای رکورد گیری از برترین های دوومیدانی کشورمان در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و نفرات برتر 11 ماده معرفی شدند.

دبیر هیئت دوومیدانی استان قم بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون دوومیدانی، این رقابت به دلیل به تعویق افتادن لیگ دوومیدانی ایران برگزار شد تا آن دسته از ورزشکارانی که خود را آماده درخشش در مرحله اول مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور کرده بودند فرصت را از دست ندهند.

وی یاد آور شد: بر همین اساس ورزشکاران دعوت شده در مواد 100، 400، 400 متر مانع، 110 متر مانع، پرش طول، سه گام، ارتفاع و پرش بانیزه، پرتاب نیزه، وزنه، دیسک و چکش با یکدیگر به رقابت پرداختند و یکی از آنها نماینده شایسته دوومیدانی قم در رشته پرش با نیزه یعنی محمد محسن ربانی بود.

رضایی اظهار داشتش: ربانی در ماده پرش با نیزه با ثبت رکورد پنج متر و بیست و پنج سانتیمتر بار دیگر رقبای خود را از پیش رو برداشت و بدین ترتیب خود را به عنوان رکورددار پرش با نیزه کشور معرفی کرد تا این عنوان ارزشمند را از آن خود کند.

