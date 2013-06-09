معرفی 14 کبدی کار قمی برای کبدی تکرار قهرمانی مسابقات ساحلی کشور

عباس علی استواری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال قرار است دومین دوره مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کشور برگزار شود و کبدی کاران قمی با انگیزه کسب عنوان و قرار گرفتن بر روی سکوهای برتر این مسابقات آماده خواهند شد.

وی ادامه داد: برای نخستین بار که رقابت‌های کبدی ساحلی در قالب مسابقات لیگ بر‌تر در کشور به انجام رسید کبدی کاران قمی در قالب تیم کبدی پست بانک قم بالاتر از دیگر رقبای خود در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

استواری بیان داشت: این تیم امسال نیز با ترکیبی متشکل از بهترین‌های کبدی ساحلی و با تدارکات و امکانات بیشتری در مسابقات لیگ بر‌تر کبدی ساحلی باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند تا از اعتبار و عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کند.

رییس هیئت کبدی استان قم اضافه کرد: کبدی کاران تیم پست بانک قم در نخستین تجربه حضور خود در مسابقات لیگ بر‌تر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور شاخص‌ترین تیم رقابت‌ها بودند و با عملکردی کم نظیر قهرمان این مسابقات شدند و حالا در پی دومین قهرمانی هستند.

وی یادآور شد: مردان کبدی کار تیم ساحلی قم بعد از اینکه با کسب نتایج بسیار خوب موفق به کسب عنوان قهرمانی سال 90 شدند، امسال با حضور چهره های بومی این رشته تمرینات خود را از فروردین ماه آغاز کرده اند و به دنبال قهرمانی دیگری تلاش می کنند.

استواری با اشاره به زمان برگزاری رقابت های کبدی ساحلی قهرمانی کشور، یاد آور شد: این رقابت ها از نیمه دوم مرداد ماه سال جاری با شرکت تیم های مدعی کشور از استان های مختلف برگزار می شود اما هنوز مکان یا میزبان برگزاری آن از سوی فدراسیون مشخص نشده است.

وی عنوان داشت: در ترکیب تیم کبدی ساحلی قم قاسم نوروزیان، میثم صالحی، علی بیگلری، حسین میرزایی، علیرضا بابایی، علی بختیاری، محمدحسین معصومیان، محمد رضایی رحمتی، مجید فرجی، روح الله اسکندری، امیر عسگری، مهدی عسگری، محمدرضا مهری و علیرضا بختیاری حضور دارند.

رئیس هیئت کبدی قم تصریح کرد: کبدی کاران قمی در حالی آماده حضور در مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کشور می شوند که این تیم را در راه جدال با حریفان و تکرار موفقیت های گذشته، روح الله اسکندی هدایت می کند و امید داریم که کبدی قم بار دیگر سکوهای برتر کشور در رشته های مختلف کبدی را به خود اختصاص بدهد.