حضور در انتخابات در چارچوب پیشبرد اهداف نظام باشد/ اجازه ندهیم نقشه استکبار به نتیجه برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حنطه ای صبح یک شنبه در نشست مدیران مدارس کاشان افزود: جدای از نتیجه انتخابات، این حضور حماسی و پرنشاط همه شهروندان صاحب رای است که می‌تواند در مسیر توسعه و مدیریت کشور کارساز باشد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات نمایشی در کشورهای غربی تصریح کرد: در حالی که نرخ مشارکت مردم در انتخابات 88 بالای 85 درصد بود اما در کشورهای به اصطلاح پیشرفته و مدعی دموکراسی، میزان مشارکت شهروندان کمتر از 40 درصد است.

وی تاکید کرد: دشمن در کمین انتخابات است و قطعا با حضور پرشور و باشکوه مردم، دشمن مایوس شده و در معادلات سیاسی خود دچار نا امیدی خواهد شد.

حنطه‌ای اظهار داشت: انتخابات، مظهر حضور مردم در مدیریت صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور است و همه بايد تلاش كنيم كشور را از گردنه‌هاي سخت مشكلات عبور دهيم و امیدوارم فرهنگیان بزرگوار تصمیم‌شان در راه مصالح والای جامعه و منافع کشور باشد.

وی فرهنگیان را به عنوان جامعه مرجع شهروندان خواند و گفت: در تحلیل شرایط باید بصیرت داشته و مراقبت کنیم تا مبادا تحلیل‌ها بر اساس اطلاعاتی باشد که مخالفان تولید می‌کنند و در رسانه های خود رواج می‌دهند.

وی گفت: در طی بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، با تکیه بر اصول اسلامی و حضور همه جانبه مردم و نقش پررنگ آنان در صحنه‌های مختلف، تاکنون از بحران‌ها و فراز و نشیب‌های طبیعی و تحمیلی داخلی و خارجی عبور کرده‌ایم.

مدیر آموزش و پرورش کاشان تصریح کرد: کشور در هر شرایطی برای پیشرفت و توسعه، نیاز به وحدت، انسجام و یکپارچگی دارد و نباید اجازه بدهیم در اراده مردم برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی خللی ایجاد شود.

حنطه‌ای افزود: سخنان مقام معظم رهبری در سالگرد امام خمینی(ره)، یک مبنا واصل بوده و هرکس به ویژگی هایی که معظم له بیان فرمودند، نزدیک‌تر باشد، شایسته گزینش و انتخاب است.