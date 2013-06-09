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۱۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

فروزان مهر:

تبلور حماسه سیاسی حضور گسترده مردم در انتخابات است

تبلور حماسه سیاسی حضور گسترده مردم در انتخابات است

مشهد - خبرگزاري مهر: استاندار خراسان رضوي با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: تجلی خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد امسال، حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات پیش رو است.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسین فروزان مهر در جلسه شورای معاونان، مدیران و مشاوران استانداری ظهور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را در ادامه بعثت پیامبر اکرم(ص) توصیف کرد و مهم ترین پیام آن را پایبندی به اصول و ارزش های اسلامی دانست.

استاندار خراسان رضوي گفت: در طول تاریخ، عمل به تکالیف الهی، همواره دستیابی به توفیقات فراوان و زاویه گرفتن از آن، خسران دنیا و آخرت را به همراه داشته است.

فروزان مهر افزود: امام راحل(ره) نیز با باور عمیق نسبت به خدا، خود و مردم توانست آرمان های متعالی اسلام را احیا کند و با تشکیل حکومت اسلامی متکی بر رای مردم منشا تحولات شگرفی در عصر حاضر باشد.

وي با تحلیل وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی بيان کرد: پایبندی مردم و مسئولان به آموزه های دین مبین اسلام و اهداف متعالی نظام، هجمه پیوسته دشمنان علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران را به همراه داشته است.

استاندار خراسان رضوی به تلاش دشمنان در سیاه نمایی شرایط کشور و ناسالم جلوه دادن روند انتخابات اشاره و بيان کرد: در چنین شرایطی از مدیران انتظار می رود تا با رعایت دقیق اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه رفتاری که شائبه حمایت از جریان، طیف و یا شخص خاصی داشته باشد، زمینه را برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم، پرشور، رقابتی و قانون مند فراهم کنند.

فروزان مهر با تاکید بر حفظ و صیانت از آرای مردم از سوی دست اندرکاران انتخابات، افزود: فصل الخطاب انتخابات، رای مردم خواهد بود و مسئولان هیچ دغدغه ای در خصوص نتیجه انتخابات ندارند.

وي با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه منابع انسانی گفت: باید با ایجاد مشوق های لازم زمینه را برای افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از توانمندی کارکنان فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوي توجه به پژوهش های کاربردی متناسب با نیاز بازار را مورد تاکید قرار داد و اظهار كرد: باید با نیاز سنجی و داشتن نقشه راه، علاوه بر جلوگیری از انجام پژوهش های موازی و غیر کاربردی، شاهد برنامه محوری در تعریف و اجرای پژوهش ها باشیم.

فروزان مهر با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی زائران بر آمادگی دستگاه های اجرایی برای خدمت رسانی شایسته به آنان تاکید کرد.

کد مطلب 2071938

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