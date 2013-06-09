عملهای جراحی که منجر به محو بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویشال تاکار دادخواستی علیه دکتر آنجلو کوزالینا رئیس انجمن جراحان پلاستیک آمریکا ارائه کرده است.

ویشال تاکار گفت: پس از طلاق خود در سال 2006 تصمیم گرفتم برای خودم کاری انجام دهم و این کار را با انجام یک عمل زیبایی جراحی بینی آغاز کردم.

وی گفت: بین سالهای 2006 و 2007 ، هشت عمل جراحی داشتم و تعداد آنها در سال 2011 نیز بیشتر شد. پزشک به من گفت که این بخش از صورتم دچار عفونت شده و از آنجا که من در لیست جراحی و همچنین بی هوش بودم، وی مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی شده است.

این درحالی است که تاکار علیه رئیس انجمن جراحان پلاستیک آمریکا که پیشتر هیچ شکایتی در سابقه کاری خود نداشته شکایت کرده است.

وی گفت: پس از اولین جراحی من در تنفس مشکل داشتم که این امر هنگام خواب و ورزش اوضاع را برایم دشوار می کرد.

به طور کلی این بیمار 22 عمل جراحی داشته است.

تاکار مدعی شده که در چندین مورد به طور خاص به دکتر کازالینا و پرستارانش گفته است که از گوش وی هیچ غضروفی برای افزودن به بینی برندارند. اما آنها به درخواست من توجهی نکردند، من با درد گوشم به هوش آمدم و از پرستاران پرسیدم آیا معنای جمله " تحت هیچ شرایطی به گوشهایم دست نزنید، برایتان قابل درک است؟"

وی اضافه کرد: در طی یک جراحی دیگر، پزشک با کمبود غضروف گوش رو به رو شد و مجبور بود قفسه سینه مرا برای به دست آوردن غضروف شکاف دهد، در آن زمان نمی دانستم اما تصور نمی کنم که وی مجوز انجام چنین عملهای جراحی را داشته باشد.

علاوه بر اهمال، این دادخواست درمان نادرست، افتراء، کلاهبرداری و موارد دیگر را شامل می شود.

در این دادخواست آمده است که میزان داروهای تجویز شده برای بیمار به قدری بود که بیمار به سادگی جان خود را از دست بدهد.