جهان در حال رصدکردن انتخابات ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی صبح یکشنبه درنشست بصیرتی فرهنگیان که در فرهنگسرای آیت الله بهاری شهر بهار برگزار شد، عنوان داشت: نظام و تفکر انقلابی مردم ایران و نهضت انقلابی امام راحل بدون حماسه معنا نداشته و حماسه جزئی از محتوای انقلاب است و اگر حماسه از انقلاب گرفته شود از محتوای آن چیزی باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب با دو استراتژی حداکثری و حداقلی به دنبال ساقط کردن نظام و یا نفوذ در جریان حاکمیت و ریشه کن کردن آن هستند، اظهار داشت: ما در این انتخابات با تحقق حماسه سیاسی، نشاط سیاسی و وحدت ملی را افزایش داده و با این دو راهبرد، امید آنان را به یاس مبدل خواهیم کرد.

زارعی با اشاره به نقش فرهنگیان در خلق این حماسه سیاسی گفت: فرهنگیان همانند یک هنرمند با ارائه هنر خود در زندگی دیگران تحول ایجاد کرده و زمینه تحقق این حماسه بزرگ را ایجاد می کنند.

فرهنگیان باید در راستای بصیرت‌افزایی سیاسی افراد جامعه بکوشند

وی عنوان داشت: فرهنگیان و قشر آگاه جامعه رسالت سنگینی بر عهده دارند که باید با توجه به طرح دیدگاه‌های مختلف مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

وی گفت: فرهنگیان باید در راستای بصیرت‌افزایی سیاسی افراد جامعه بکوشند و اهمیت و ضرورت شرکت گسترده در انتخابات را برای افراد بیان کنند.

زارعی با اشاره به تلاش پیوسته دشمنان قسم خورده اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای دور کردن ملت از این نظام و ارزش های آن اظهار داشت: ملت سرافراز و با بصیرت ایران اسلامی با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی به عنوان یک واجب عینی، علاقمندی خود را به انقلاب اسلامی بار دیگر اثبات می کنند و مشت محکمی را بر دهان یاوه‌گویان استکبار جهانی و ایادی داخلی آنان می‌زند.

وی با تاکید بر زمینه‌سازی برای حماسه سیاسی و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای گفت: امروز تمام دشمنان درصدد برنامه‌ریزی برای ناامید کردن مردم ایران و جلوگیری از شرکت آنها در انتخابات هستند.

زارعی ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان به دنبال القاء حضور کم و عدم مشارکت مردم ایران اسلامی در انتخابات هستند و حضور جوانان آگاه و ولایت‌مدار در انتخابات تمام توطئه‌های دشمنان را بی اثر خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری مانع تحقق راهبردها و اهداف شوم دشمن خواهد شد، گفت : بدون شک امسال جوانان با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رای و با انتخاب فردی که حامی مردم، ازجنس مردم و نیروی ارزشمند و شجاع است، حماسه ماندگاری در صفحه تاریخ خلق خواهند کرد.

مردم عظمت و سربلندی انقلاب اسلامی در جهان را ارتقاء خواهند بخشید

زارعی بیان داشت: امید می‌رود مردم با حضور حداکثری در انتخابات بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به اثبات رسانند.

وی اظهار داشت: موضوع انتخابات در کشور به عنوان مصداق تبلور و تاثیر اراده فراگیر ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خود در مدل حکومتی جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت است و همین امر حضور گسترده اقشار مختلف در انتخابات 24 خرداد ماه را ضروری می‌کند.

استاد حوزه و دانشگاه نیز در این همایش گفت: استکبار جهانی با تفرقه‌افکنی و در فشار قراردادن روز افزون ایران، قصد سد کردن راه ایران در مسیر پیشرفت و ترقی در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصاد را دارد که مقام معظم رهبری با بیان کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» عرصه تحریم‌ها را برای ملت قابل عبور کردند.

سپس حجت الاسلام سید حسین موسوی افزود: ملت ایران تاکنون با تدابیر و رهنمود‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به قله‌های پیشرفت دست یافته، توفیقات خویش را فزونی بخشیده است.

وی با اشاره به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: مشارکت در انتخابات و ترغیب و تشویق مردم برای حضور حداکثری، وظیفه ما و نماد و سنبل حماسه سیاسی است. سرنوشت ایران را ایرانیان مشخص می‌کنند.

روزبه‌روز نیز بر عزت نظام افزوده می‌شود

یکی دیگر از استادان حوزه و دانشگاه نیز گفت: امروز شاهد اقتدار و عزتمندی نظام اسلامی در سراسر دنیا هستیم و روزبه‌روز نیز بر عزت نظام افزوده می‌شود.

سید آقا حسینی افزود: دشمنان با توطئه‌های فراوان برای تضعیف نظام اسلامی اهتمام دارند و به فضل خدا بار دیگر با خلق حماسه سیاسی شاهد ناکامی دشمنان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: حرکت در مسیر ولایت فقیه و تلاش برای خلق حماسه سیاسی از مهم‌ترین مسایل است که فرهنگیان باید به این مهم توجه کنند.

حسینی افزود: سرنوشت ایران را ایرانیان مشخص می‌کنند و استکبار، خیال خامش را هیچگاه به مقصد نمی‌رساند زیرا که هر ایرانی آنچنان به سرنوشت وطن خود اهمیت می‌دهد که تردیدی در آن باقی نمی‌ماند.