به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این نویسنده که در کاتالونیای اسپانیا ساکن بود، همانجا از دنیا رفت.

این نویسنده که به عنوان یکی از چهره‌های شاخص ادبیات طنزآمیز بریتانیا شناخته می‌شد، خالق داستان‌هایی چون «خانه آبی پورتر» و مجموعه «ویل» بود.

سخنگوی انتشارت رندوم‌ هاوس به عنوان ناشر او از وی به عنوان مردی گرم، حمایتگر و متعهد یاد کرد و افزود: او یکی از بزرگترین طنزنویسان و یکی از درخشان‌ترین نویسندگان معاصر بریتانیا بود و همواره بخش‌های هجوآمیز زندگی را با زبانی طنز در آثارش بیان می‌کرد.

شارپ نویسند 16 رمان بود و اولین رمانش را سال 1971 منتشر کرده بود. این رمان با عنوان «مونتاژ آشوبگرانه» در آفریقای جنوبی می‌گذشت.

او که متولد 1928 بود و از کمبریج فارغ‌التحصیل شده بود با سومین رمانش به نام «خانه آبی پورتر» در سال 1974 به شهرت رسید. این کتاب دنیای داستانی کمبریج را به طنز می‌گرفت. در دهه 80 اقتباس تلویزیونی از این کتاب آن را به اثری پرفروش بدل کرد.

جدیدترین رمان شارپ با عنوان «میراث پلاسیده» در سال 2010 منتشر شد.