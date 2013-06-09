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۱۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

افسری در گفتگو با مهر:

خشکسالی حیات پلنگ های ایرانی در سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

خشکسالی حیات پلنگ های ایرانی در سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: خشکسالی های مستمر موجب تهدید حیات وحش به خصوص پلنگ های ایرانی در استان شده است.

خسرو افسری در گفتگو با مهر با بیان اینکه حدود 10 قلاده پلنگ ایرانی در سیستان و بلوچستان زیست می کنند افزود: کمبود خوراک و مواد غذایی موجب شده است تا این جانور دام های روستائیان در مناطق حفاظت شده کوه بیرک و شهرستان های سراوان ونیکشهر را موجب حمله قرار دهد.

وی گفت: از آنجا که منبع تغذیه این جانور را حیوانات سم دار مانند بز کوهی و گوسفند تشکیل می دهد لذا دام های موجود در منطقه همواره در معرض حمله این گربه سان وجود دارند و در این راستا این سازمان در سال گذشته بیش از سه نوبت نسبت به پرداخت خسارت بابت تلف شدن دام های روستائیان اقدام کرده است.

وی اظهارداشت: متاسفانه این گونه کمیاب در معرض خطر انقراض قرار داشته و جمعیت آن رو به کاهش است و به دلیل پراکندگی و وسعت زیاد زیستگاه آن در استان لذا امکان سرشماری دقیق در این رابطه وجود ندارد.

افسری زیستگاه این گربه سان را در ارتفاعات کوه بیرک از توابع شهرستان سراوان و همچنین مناطق نصرت آباد و بزمان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این گونه کمیاب در فهرست جانوران حفاظت شده این سازمان قرار دارد ادامه داد: محیط بانان سازمان محیط زیست استان به طور مستمر با بازدید در قالب گشت های محیطی شواهد و نحوه زندگی این جانور کمیاب را مورد بررسی قرار داده و از آن حفاظت می کنند.

کد مطلب 2072026

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