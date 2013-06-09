خشکسالی حیات پلنگ های ایرانی در سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

خسرو افسری در گفتگو با مهر با بیان اینکه حدود 10 قلاده پلنگ ایرانی در سیستان و بلوچستان زیست می کنند افزود: کمبود خوراک و مواد غذایی موجب شده است تا این جانور دام های روستائیان در مناطق حفاظت شده کوه بیرک و شهرستان های سراوان ونیکشهر را موجب حمله قرار دهد.

وی گفت: از آنجا که منبع تغذیه این جانور را حیوانات سم دار مانند بز کوهی و گوسفند تشکیل می دهد لذا دام های موجود در منطقه همواره در معرض حمله این گربه سان وجود دارند و در این راستا این سازمان در سال گذشته بیش از سه نوبت نسبت به پرداخت خسارت بابت تلف شدن دام های روستائیان اقدام کرده است.

وی اظهارداشت: متاسفانه این گونه کمیاب در معرض خطر انقراض قرار داشته و جمعیت آن رو به کاهش است و به دلیل پراکندگی و وسعت زیاد زیستگاه آن در استان لذا امکان سرشماری دقیق در این رابطه وجود ندارد.

افسری زیستگاه این گربه سان را در ارتفاعات کوه بیرک از توابع شهرستان سراوان و همچنین مناطق نصرت آباد و بزمان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این گونه کمیاب در فهرست جانوران حفاظت شده این سازمان قرار دارد ادامه داد: محیط بانان سازمان محیط زیست استان به طور مستمر با بازدید در قالب گشت های محیطی شواهد و نحوه زندگی این جانور کمیاب را مورد بررسی قرار داده و از آن حفاظت می کنند.