ذخاير معدني اردبیل 1.6 میلیارد تن برآورد می شود

ابراهیم آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از این میزان تاکنون بیش از 900 ميليون تن ذخاير معدني در هر سه گروه فلزي و غير‌فلزي و مصالح ساختمانی در این استان شناسایی شده است.

به گفته وی ذخاير معدني استان اردبيل به سه دسته ذخاير معدني فلزي، غير‌فلزي شامل كاني‌ها و سنگ‌هاي صنعتي و همچنين مصالح ساختماني تقسيم‌بندي مي‌شود كه این منطقه در هر سه حوزه داراي ظرفيت‌هاي بي‌نظيری است.

آقازاده تاكيد كرد: ما علاوه بر اين ظرفيت‌ها داراي ظرفيت عظيم سنگ‌هاي قيمتي و نيمه‌ قيمتي زينتي هستيم بطوريكه در مناطقي همچون نمين سنگ عقيق و ژاسب حداكثر در هشت بلوك شناسايي شده و مي‌توان از اين ظرفيت در صنايع فرآوري معدني استفاده كرد.



وي با اشاره به اقدام دولت در ایجاد کارگروه ویژه معادن در کشور به منظور استفاده از توانمندی معدنی در استان ها افزود: بايد از اين ظرفيت استفاده بهينه كنيم .

معاون معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شناسایی مناطق مستعد معدنی، پهنه بندی مناطق مستعد و بلوکه کردم این مناطق را از مهمترین اولویت های این کارگروه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با پهنه بندی مناطق مستعد معدنی، این مناطق در اختیار سازمان صنعت و معدن قرار می گیرد و طی فراخوان عمومی به شرکت های صلاحیت دار واگذار می شود.

آقازاده تاکید کرد که اجرای این طرح باعث می شود دست متخصصان غیرواقعی از معادن استان اردبیل و سایر استان ها کوتاه شود و افراد صلاحیت دار و دارای تخصص وارد عرصه معادن شوند.