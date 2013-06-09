تولید بنزین از گاز آغاز شد/ ایران عضو باشگاه تولیدکنندگان بنزین طبیعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در پالایشگاه‌های نفت، برای نخستین بار تولید بنزین طبیعی با جداسازی برش‌های گاز طبیعی در صنعت گاز آغاز شد و ایران به جمع کشورهای تولیدکننده بنزین طبیعی جهان پیوست.



با گذشت چهار ماه از افتتاح و راه اندازی مجتمع NGL سیری، تولید انبوه بنزین طبیعی "پنتان" با جداسازی برش‌های گازهای همراه نفت در خلیج فارس آغاز می شود و بر این اساس برای اولین بار امکان استحصال بنزین طبیعی از گاز طبیعی در کشور فراهم می شود.



بر این اساس ظرفیت تولید بنزین طبیعی "پنتان" در مجتمع NGL سیری روزانه 1500 بشکه است که مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران از آغاز تولید انبوه این محصول کمیاب نفتی تا تیر ماه سالجاری خبر داده‎‌اند.



حسین رحيمي زربيل رئیس عمليات توليد منطقه سيري در شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه با آماده سازی شرایط ذخیره سازی این محصول تا کمتر از یک ماه اینده تولید انبوه و عمده بنزین طبیعی در سیری آغاز خواهد شد، گفت: پنتان محصول انحصاري NGL سيري بوده و در ساير كارخانه‌هاي NGL كشور تاکنون توليد نشده است.



پنتان به عنوان یکی از محصولات اصلی مجتمع NGL سیری ترکیبی مشابه به بنزین سوپر و اکتان بالا را دارد که با اعمال یکسری تغییرات فرآیندی جزئی از این محصول می توان به سوخت در خودروها استفاده کرد.



محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره پیشتر با اشاره به تولید محصولاتی همچون پروپان، بوتان، پنتان و میعانات گازی در NGL سیری، تاکید کرده بود: این کارخانه از حیث تولید محصولات متنوع گازی یک شاهکار فنی بوده به طوری‌که فرآیند تولید محصولات در آن به شکل ویژه طراحی شده است.



به گزارش مهر، کارخانهNGL سیری از ظرفیت تولید و فرآورش روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز برخوردار بوده همچنین از این میزان روزانه 100 میلیون فوت مکعب گاز خشک و 1500 بشکه پنتان، 4000 بشکه بوتان، 1400 بشکه میعانات گازی و 8000 بشکه پروپان تولید می شود.