به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، ديويد ولش (David Welch) در پي ديدار با احمد ابوالغيط وزير امورخارجه مصر اظهار داشت: ما به شدت تلاش مي كنيم تا شاهد باشيم خروج اسراييل از غزه به طور كامل و به موقع انجام شود.

وي تاكيد كرد آمريكا انتظار دارد چنين اتفاقي روي دهد.

ولش تا ماه مارس سفير آمريكا در مصر بوده است و روز جمعه در پي ديدار با مقامات رژيم صهيونيستي وارد مصر شد.

معاون وزير امورخارجه امريكا درامورخاور نزديك روز جمعه براي ديداري دو روزه وارد مصر شد تا درباره نقش امنيتي مصر در اجراي طرح خروج از غزه اسراييل بحث و گفتگو كند.

وي روز شنبه با مقامات ارشد قاهره درباره اين موضوع بحث و تبادل نظر كرد.

راديو اسراييل در اين زمينه گزارش داد به نظر مي رسد اسراييل و مصر درباره حضور نيروهاي مصري در مرز فيلادلفيا به توافق دست پيدا كنند.