همدان مهیای برگزاری انتخاباتی پرشور است/ دشمن به دنبال نا اميدكردن مردم ايران است

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد پيش از ظهر يكشنبه در جلسه آموزشی توجیهی اعضا و بازرسی انتخابات شهرستانهای استان همدان افزود: در كشور ایران انتخابات زيادي برگزار شده و تجربه برگزاري انتخابات زيادي را داريم.

وي با اشاره به اينكه انتخابات اين دوره از حساسيت بالايي برخوردار است، ادامه داد: حساسيت آن از آن جهت بوده كه مقام مسئول در روستا تا شخص دوم مملكت در اين انتخابات، مشخص مي شود.

آزاد به فرمايشات مقام معظم رهبري اشاره كرد و افزود: هشت نفر بر مبناي قانون از سوي شوراي نگهبان تایید صلاحیت شدند و هر كه به اين هشت نفر راي دهد به جمهوري اسلامي راي داده است.

استاندار همدان عنوان داشت: همه ما بايد به دنبال انتخاب فرد اصلح از بين افراد باشيم.

علي محمد آزاد گفت: تمام زمينه ها در استان همدان براي برگزاري يك انتخاب سالم و و حضور حداكثري مردم آماده است.

وي در مورد نظارت بر انتخابات نیز افزود: در كشور ایران هيچ انتخاباتي نبوده كه در آن خدشه جدي وارد شده و يا تقلبي انجام گرفته باشد.

آزاد اظهار داشت: اگر چنانچه تخلفي نيز انجام شود هيئت نظارت مركزي و شوراي نگهبان از صفر تا 100 آن را برسي مي كنند.

وي ادامه داد: به دليل برگزاري دو انتخابات همزمان محل شعب اخذ راي شلوغ شده و بايد دقت شود همه موارد بر مبناي قانون عمل شود.

علي محمد آزاد تاكيد كرد: وظيفه ديگر همه ما خلق حماسه سياسي و حضور حداكثري در پاي صندوق هاي راي است.

آزاد اظهار داشت: حماسه سياسي بايد با انگيزه و با نشاط و حضور حداكثري مردم اتفاق بيافتد.

وي ادامه داد: پس از حماسه سياسي بايد به دنبال تحقق حماسه اقتصادي رفته و براي مقابله با مشكلات اقتصادي آماده شويم.

آزاد عنوان داشت: در برگزاري انتخابات دو نكته حضور حداكثري و انتخاب فرد اصلح از اهميت بالايي برخوردار است.

استاندار همدان با بيان اينكه دشمن به دنبال نا اميدكردن مردم ايران است، اضافه كرد: در برابر نقشه ها و ترفند هاي دشمنان بايد هوشيار بوده و دقت كنيم كه در دام آنها نيافتيم.