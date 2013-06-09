ضعف در درآمدزايي يكي از مشكلات اساسي شوراهاي شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم درآمدزايي شوراهاي اسلامي شهرها با استفاده از روش هايي به غير از دريافت عوارض از شهروندان، افزود: شوراهاي اسلامي، اختيارات و توانمندي هاي زيادي براي درآمدزايي از طريق دريافت تسهيلات كم بهره از بانك توسعه اسلامي و يا بانك هاي مشابه خارجي و هزينه كرد اين اعتبارات در زمينه ساخت و ساز شهري دارند.

وي با بيان اينكه علاوه بر اين تامین منابع مالی از محل فروش اوراق مشارکت مي تواند به عنوان یک ظرفیت در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گيرد، اضافه كرد: در دوره هاي پيشين شوراهاي اسلامي شهر بجنورد، ضعف در درآمدزايي به طرقي غير از دريافت عوارض از شهروندان، از مشكلات اساسي و از مهمترين دلايل موفقيت اندك شوراها بوده است.

فلاح عنوان كرد: در حال حاضر در شهر بجنورد به عنوان مركز خراسان شمالي، بسياري از زيرساخت ها و تاسيسات زيربنايي شهري مناسب نيست و اعضاي چهارمين دوره شوراهاي اسلامي اين شهر مي توانند با استفاده از ظرفيت هاي فوق الذكر بخش قابل توجهي از اين نقيصه را جبران كنند.

كارشناس ارشد مديريت اجرايي نبود سينما، فرهنگ سرا، پل هاي درون شهري، پاركينگ طبقاتي، پارك ها و فضاي سبز كافي در مركز شهر و ... را برخي از مشكلات زيرساختي در بجنورد ذكر و عنوان كرد: لازم است شوراهاي اسلامي اين شهر با افزايش جاذبه سرمايه گذاري در بجنورد، كارآفرينان و سرمايه گذاران را جذب كرده و نسبت به احداث و يا اصلاح ساختارهاي شهري اقدام نمايند.

وي تشكيل كميسيون درآمدزايي براي شوراي شهر بجنورد را يكي از نيازهاي مهم برشمرد و اظهار داشت: اين كميسيون مي تواند با سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مناسب، درآمد شهرداري بجنورد را به عنوان مهمترين نهاد خدمات رسان شهري افزايش دهد.

فلاح همچنين با اشاره به افزايش شمار اعضاي شوراي شهر بجنورد در دوره فعلي از 9 نفر به 13 نفر، اين مسئله را يكي از نقاط مثبت دوره چهارم شوراي اسلامي ذكر كرد و گفت: اين مهم مي تواند تصميم گيري هاي مختلف در شوراي شهر را با تفكر بيشتر و خرد جمعي همراه كرده و مانع از اتخاذ تصميماتي نادرست شود.

وي در مورد حضور تخصص هاي مختلف در شوراي اسلامي نيز عنوان كرد: براي توسعه بهتر شهر و افزايش خدمات رساني به شهروندان در زمينه هاي گوناگون، تنوع تخصص در شوراي اسلامي لازم است.

اين فعال اقتصادي خراسان شمالي اظهار اميدواري كرد كه با مشاركت حداكثري مردم بجنورد در انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي اسلامي آتي اين شهر بتواند بخش قابل توجهي از مطالبات و انتظارات مردم را برآورده نمايند.