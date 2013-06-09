نمایشگاه نگارگري و تذهيب "برگ سبز" در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حميد رضا آتشي اظهار كرد: نيشابور خواستگاه فرهنگ و هنر است و فعاليت هاي فرهنگي و هنري طي سال در اين شهر تداوم داشته و هنرمندان رشته هاي مختلف آثار خويش را با سبك ها و موضوعات گوناگون در معرض ديد عموم قرار مي دهند كه همزمان با اعياد شعبانيه نمایشگاه نگارگري و تذهيب "برگ سبز" يكي از اين آثار جهت بازديد علاقمندان است.

مسئول مجتمع هاي هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور افزود: نمایشگاه نگارگري و تذهيب "برگ سبز" آثار هنرمند نقاش رحمان درّكي است كه 20 اثر بصورت آبرنگ و گواش در معرض ديد عموم علاقه مندان است.

آتشي در خصوص اين نمايشگاه گفت: اين نمايشگاه داراي موضوعات قرآني وتذهيب است كه براساس آيات و روايات كارشده است.

وي در خصوص سوابق اين هنرمند بيان كرد: اين هنرمند مشهدي داراي 20سال سابقه فعاليت در رشته نقاشي است و در حال حاضر كارشناس طراحي و نقاشي آستان قدس رضوي است.

مسئول مجتمع هاي هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور هدف از برپايي اين نمايشگاه را پرداختن به نگارگري وتذهيب در نيشابور و اشاعه آن در بین هنرمندان دانست و اظهار كرد: ما در پي نقد و بررسي آثار اين هنرمند و رواج اين نوع تكنيكها و سبكهاي نگارگري وتذهيب در سطح شهرستان نيشابور هستيم.

آتشي تصريح كرد: نمایشگاه نگارگري و تذهيب "برگ سبز" از 18 تا 24 خرداد92 هر روز از ساعت 8الي 12 صبح 17 الي 20 بعدازظهر در محل نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور ويژه عموم علاقمندان داير است.