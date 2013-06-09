ليگ اسکي چمن اوايل تيرماه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مجموعه های اسکی، اين روزها که مسابقات فصل 91 اسکي به پايان رسيده است، مسوولان درصد هستند تا مسابقات اسکی روی چمن را از روز 5 يا 6 تير ماه در اردبيل آغاز کنند و سپس دور دوم رقابت‌ها نيز 12 يا 13 همين ماه در پيست‌ بين‌المللي ديزين برگزار مي‌شود.

تاکنون حدود سه باشگاه براي شرکت در ليگ اسکي چمن اعلام آمادگي کرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود حدود 6 تيم در اين رقابت‌ها حضور داشته باشند. ليگ اسکي چمن حدود 22 سال است که پس از اعزام علاقه‌مندان به اين رشته در کلاس‌ مربيگري ترکيه آغاز شده است.

البته مسابقات به صورت رسمي دو سال بعد انجام شد. اولين پيستي که مسابقات اسکي چمن در آن برگزار شد، پيست بين‌المللي اسکي ديزين بود. پس از تاييد فدراسيون بين‌المللي در سال 1375 اولين مسابقه بين‌المللي در اين پيست با چندين کشور صاحب نام اين رشته برگزار شد و اتفاقا اولين ميزباني مسابقات جام جهاني در سال 1379 به کشورمان رسيد.

مسابقات ليگ اسکي چمن در سال گذشته نيز برگزار شد و در بخش انفرادي سيد مرتضي جعفري از باشگاه ماکاروني مک اول شد- حسين کلهر (د) از باشگاه ماکاروني مک دوم و حسين کلهر (ق) از باشگاه بيمه گران پارسا سوم شد. همچنين در بخش نتايج تيمي باشگاه ماکاروني مک اول، باشگاه بيمه‌گران پارسا دوم و باشگاه نايک کيش نيز سوم شد.

امسال نيز پس از نتايج درخشان اسکي در مسابقات داخلي و برون مرزي پيش‌بيني استارت قوي براي رقابت‌هاي اسکي چمن مي‌شود.