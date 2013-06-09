تشخیص هوشمند اسناد جعلی از معتبر/ اوراق رسمی بالاترین ضریب امنیت را پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نشست خبری مسئولان دادگستری استان البرز با اصحاب رسانه در حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حوزه حمایت از کودکان و زنان در محل دادگستری استان البرز برگزار شد.

طرح پیشگیری از جعل اسناد رسمی در البرز اجرا می شود

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز از اجرای طرح کشوری پیشگیری از جعل اسناد رسمی در استان البرز خبر داد و گفت: استان البرز به عنوان استان مجری این طرح انتخاب شده است.

علی بصیرنیا در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: این طرح با به کارگیری سیستم های هوشمندی نظیری RFID و QRدر صدد ایجاد بالاترین ضریب امنیتی در اسناد و اوراق رسمی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای نصب این دو سیستم با دو شرکت داخلی مذاکراتی انجام شده است و امید است طرح طبق برنامه ریزی های انجام شده با موفقیت اجرا شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز گفت: سیستم QR بر سر در دفاتر ثبت اسناد نصب خواهد شد به نحوی که تمامی ورود و خروج افراد و سند ها را به داخل دفاتر ثبت کرده و حتی قدرت تشخیص اسناد جعلی از اسناد معتبر را نیز دارد.

بصیرنیا تاکید کرد : برای اجرای این طرح با محدودیت بودجه مواجه هستیم و تمامی دستگاه های مرتبط باید برای اجرای موفقیت آمیز این طرح یاری کنند.

هشدارهای امنیتی به زنان و دختران جوان گوشزد می شود

مدیر دفتر حمایت از کودکان و زنان دادگستری استان البرز گفت: نمایشگاهی در تیر ماه جاری با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص اوقات فراغت برگزار خواهد شد که دادگستری نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و توصیه ها و هشدارهای امنیتی را در حوزه های مختلف به جوانان ارائه خواهد داد.

فریده بیک پور با بیان اینکه یکی از هشدارهای امنیتی در خصوص استفاده جوانان و نوجوانان به خصوص خانمها از وسائل نقلیه غیر عمومی خواهد بود، تاکید کرد: در این نمایشگاه تمامی نکات امنیتی و راهکارهای پیشگیری از وقوع از خطر و عواقب آنها به جوانان هشدار داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز برای جوانان کارگاه های آموزشی نیز برگزار خواهیم کرد.

مدیر دفتر حمایت از کودکان و زنان دادگستری استان البرز در ادامه به آمار بالای طلاق در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه مهاجر پذیری و تداخل فرهنگی در استان مهمترین عامل در بحث طلاق در استا به شمار می رود.

بیک پور افزود: ازدواج های نامناسب به طرق نا متعارف، نزدیکی به پایتخت و متاثر شدن شرایط از مشکلات تهران نیز در این امر تاثیر بسزایی دارد که البته با تلاش مشاوران فعالیت های خوبی در پیشگری از این موضوع انجام شده است.

وی گفت: یکی از اقدامات مفید در این زمینه تهیه 15 هزار بروشور آموزه های خوشبختی و توزیع آنها در دفاتر ثبت ازدواج بوده است.

حضور مشاور زن در دادگاه ها امنیت خاطر ایجاد می کند

مدیر دفتر حمایت از کودکان و زنان دادگستری استان البرز از حضور یک مشاور زن در دادگاه ها طبق قانون مصوب اسفند ماه سال گذشته خبر داد و گفت: حضور مشاور زن در دادگاه ها تاثیر بسیاری در حل و فصل مباحث دارد و امنیت خاطر برای خانم های حاضر در دادگاه ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: همچنین طبق این قانون زنان تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز اگر شکایاتی در خصوص مهریه و ... داشته باشند با ارائه معرفی نامه از این دو مرکز تمامی مراحل کارهایشان رایگان انجام خواهد شد.

بیک پور در ادامه به ارائه گزارش عملکرد در این حوزه پرداخت و گفت: بازدیدهای مکرر از زنان و کودکان بزه کار و بزه دیده، پیگیری تاسیس گرمخانه برای زنان، تکمیل بانک اطلاعاتی زنان و نوجوانان آسیب دیده، تهیه شناسنامه برای کودکان زیر دوسال که همراه مادرانشان در زندان هستند، و ....از جمله اقدامات انجام شده بوده است.