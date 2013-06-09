مجموعه آبدرمانی و استخر جانبازان اردبیل به بهره برداری می رسد

میرودود سیدشنوا در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: فاز اول این مجموعه بزرگ توانبخشی در قالب استخر و آبدرمانی در آینده ای نزدیک تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مجتمع توانبخشی ایثارگران جزو مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان اردبیل می باشد، افزود: این مجتمع هم اکنون در 13 هزار و 500 مترمربع در حال احداث بوده و در حال حاضر نیز 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بخشی از دلایل تاخیر در اجرای این طرح را مشکلات اعتباری برشمرد و یادآور شد: فازهای بعدی این مجتمع نیز با تامین اعتبارات لازم از محل اعتبارات استانی و ملی تا پایان سال 93 به بهره برداری خواهد رسید.

وی فازهای بعدی این طرح را ایجاد سالن های مختلف ورزشی، سالن اجتماعات مدرن، سوئیت و مراکز اقامتی، اورتز و پروتز، مجموعه آموزشی برای برگزاری کلاس های ایثارگران و... عنوان کرد.

سیدشنوا همچنین تاخیر در اجرای طرح استخر جانبازان در کنار ساختمان بنیاد شهید استان اردبیل را ناشی از کمبود اعتبارات برشمرد و بیان داشت: قرار بود زمین این استخر از سوی بنیاد شهید تامین و ساخت آن توسط سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل صورت گیرد که این مهم در زمینه اجرا با مشکل مواجه شد.

وی مشکلات اعتباری را مهمترین عدم اجرای 10 ساله این پروژه مشترک اعلام کرد و متذکر شد: البته برای امسال اعتباری برای تکمیل این طرح پیش بینی شده که امیدواریم با تخصیص آن شاهد روند اجرایی آن باشیم.