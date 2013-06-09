افتتاح 86 پروژه جهاد کشاورزی در گلستان 

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد پروژه های عمرانی شامل 20 پروژه در بخشهای آب و خاک (انتقال و تامین آب زراعی )، باغبانی، شیلات به بهره برداری می رسد.
وی افزود :همچنین تعداد 66 پروژه تولیدی ، اقتصادی و اشتغال زا با اعطای تسهیلات بانکی در زیر بخشهای آب و خاک (تامین و افزایش راندمان آبیاری ) ، دام و طیور ، باغبانی و شیلات از محل طرحهای زود بازده و اقتصادی و سایر منابع استانی به بهره برداری می رسد.
وی خاطر نشان کرد: با به بهره برداری رسیدن این 86 پروژه عمرانی و تسهیلاتی که در مجموع اجرای 59 پروژه در بخش آب و خاک ، ایجاد واحدهای تولیدی دام و طیور 18 پروژه، باغبانی چهار پروژه ، شیلات پنج پروژه در هفته گرامیداشت جهاد کشاورزی که سه هزار و 479 خانوار از نعمت آن بهره مند و برای 212 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.
پیش بینی تولید 63 هزار تن گندم در گالیکش
سرپرست مديريت جهادكشاورزي شهرستان گاليكش نیز با اشاره به برداشت محصول استراتژيك گندم در شهرستان گفت: سطح زير كشت گندم در سال زراعي 91-92 بالغ بر 15 هزار و 600 هكتار است كه پيش بيني مي شود 63 هزار و 200 تن گندم برداشت شود.
صمد خسروی تصريح كرد: سطح زير كشت گندم نسبت به سال گذشته به دليل روي آوردن كشاورزان به كاشت دانه روغني كلزا 20 درصد كاهش يافته است ولي با توجه به شرايط مناسب آب و هوايي و نظارت دقيق شبكه مراقبت و كارشناسان ناظر مي توان عملكرد در هر هكتار را تا 30 درصد افزايش داد.
وی خاطرنشان كرد: در صورت عدم حمايت از اين محصول استراتژيك و عدم افزايش قيمت تضميني آن در سال هاي آينده شاهد كاهش سطح كشت گندم خواهيم بود.
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