افتتاح 86 پروژه جهاد کشاورزی در گلستان 

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد پروژه های عمرانی شامل 20 پروژه در بخشهای آب و خاک (انتقال و تامین آب زراعی )، باغبانی، شیلات به بهره برداری می رسد.

وی افزود :همچنین تعداد 66 پروژه تولیدی ، اقتصادی و اشتغال زا با اعطای تسهیلات بانکی در زیر بخشهای آب و خاک (تامین و افزایش راندمان آبیاری ) ، دام و طیور ، باغبانی و شیلات از محل طرحهای زود بازده و اقتصادی و سایر منابع استانی به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: با به بهره برداری رسیدن این 86 پروژه عمرانی و تسهیلاتی که در مجموع اجرای 59 پروژه در بخش آب و خاک ، ایجاد واحدهای تولیدی دام و طیور 18 پروژه، باغبانی چهار پروژه ، شیلات پنج پروژه در هفته گرامیداشت جهاد کشاورزی که سه هزار و 479 خانوار از نعمت آن بهره مند و برای 212 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.

پیش بینی تولید 63 هزار تن گندم در گالیکش