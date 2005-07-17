يك تروريست با منفجر كردن خود 145 شيعه بيگناه عراقي را به خاك و خون كشيد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، اين انفجار قدرتمند با شعله ور كردن آتش در منازل اطراف همراه شد و خسارتهاي سنگيني به شماري ازاماكن تجاري و مسجد وارد كرد وشدت انفجاربه حدي بود كه برخي ازساكنان اين منطقه مجبور شدند بچه هايشان را براي نجات از آتش از پنجره هاي به بيرون پرت كنند.



اين كاميون حامل گاز در يك منطقه پرازدحام مسكوني توقف كرده بود كه نه مركز و يا ايست پليس در آنجا قرار داشت و نه هيچ نظامي آمريكايي و تمام قربانيان نيز زنان و كودكان و مردان بيگناه بودند.



اين حمله تروريستي كه شب گذشته صورت گرفت، خونين ترين حمله از يك سال پيش در عراق به شمار مي رود ، اين حمله انتحاري در نزديك كاميون حامل گاز مايع پس از آن صورت گرفت كه در حملات ديگر تروريست ها دستكم 13 عراقي كشته شده بودند روز گذشته 12 عمليات انتحاري عراق را لرزاند كه بر اثر آن 28 تن كشته و بيش از 100 نفر زخمي شدند.



يك شاهد اعلام كرد برخي از مردم را ديدم كه فرزندانشان را از پنجره ها بيرون مي انداختند تا از آتش نجات پيدا كنند اجساد بسياري هم در آتش زغال شده بود.به گفته وي دو دقيقه پس از اين انفجار خونين، دو گلوله خمپاره نيز به ايستگاه اتوبوس ها در نزديك اين منطقه شليك شد.



همزمان رشته عمليات انتحاري بدون توقف در عراق ادامه يافت و در بغداد در دو حمله انتحاري 11 تن از جمله 4 غير نظامي كشته شدند.

امروز نيز در انفجار دو خودروي بمب گذاري شده در بغداد دستكم 4 عراقي كشته و 16 تن ديگر زخمي شدند.به گفته يك منبع وزارت كشور، دو فرد تروريست اين دو خودرو را در نزديك گشتي هاي نيروهاي ويژه وابسته به وزارت كشور عراق منفجر كردند .



ارتش آمريكا نيز امروز از كشته شدن يك نظامي خود و زخمي شدن دو تن ديگر در انفجار بمب دست ساز در كركوك خبر داد كه بر اساس آمار پنتاگون با كشته شدن اين نظامي تعداد نظامياني كه از آغاز حمله مشترك واشنگتن ولندن به بغداد در مارس 2003كشته شدند به 1757 تن رسيده است.



شايان ذكر است سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تاكيد كرده بود هدف گروه هاي تروريستي و آنهايي كه خود را مقاومت مي نامند مقابله با نظاميان آمريكايي نيست بلكه تنها هدف آنها كشتار شيعيان و تلاش براي ايجاد جنگ فرقه اي و قومي در عراق است .