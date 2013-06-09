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۱۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۷

هشدار مالکی درباره خطر تکفیریها و القاعده /عراق از بحران منطقه ای تاثیر پذیرفته است

هشدار مالکی درباره خطر تکفیریها و القاعده /عراق از بحران منطقه ای تاثیر پذیرفته است

نخست وزیر عراق با اشاره به تاثیرات بحران منطقه ای بر کشورش خواستار همدلی گروههای سیاسی برای مقابله با خطراتی که در کمین عراق است، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، نوری المالکی گفت: شبح جنگ طایفه ای به عراق بازگشته و کشور تحت تاثیر بحران منطقه ای قرار گرفته است.

نخست وزیر عراق بیان کرد: پس از اینکه عراق از دوران سیاه رهایی پیدا کرد  بحران های منطقه ای سبب بازگشت تروریسم  به کشور شد اما عراقی ها ثابت کردند که توان مهار بحران داخلی و طایفه ای را دارند.

مالکی اعلام کرد: منطقه در معرض توفانی جدید قرار گرفته است. چالش های سیاسی و امنیتی و بروز جریان های افراطی مانند القاعده، جبهه النصره و غیره با حمایت فتواهای فتنه انگیز عراق و منطقه را تهدید می کند.

وی افزود: عراق بخشی از منطقه است و بدون شک از توفان کنونی منطقه تاثیر می پذیرد بنابراین همه گروههای عراقی باید با آشتی ملی به مقابله با این خطر برخیزند.با وجود روابط دوستانه عراقی ها با دوستان خود در دیگر کشورها، عراق باید از تاثیرات در امان باشد.

کد مطلب 2072389

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