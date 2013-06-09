طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی گچساران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست این کارگروه که بعدازظهر یکشنبه در استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی گچساران از مصوبات سفرهای استانی دولت به کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: این طرح از سال 89 مطرح شده بود و پس از پیگیری های مختلف در سال 91 در هیئت دولت مصوب شد.

سید حسین صابری افزود: طرح توجیهی تصویب شده برای طرح در کمیسیون اقتصادی به مجلس ارسال می شود.

وی بر بسترسازی برای جذب سرمایه گذار در این شهرستان تاکید کرد و گفت: توسعه همه جانبه استان به ویژه در بخش اقتصادی، ‌کشاورزی و صادرات‌ نیازمند همکاری و تعامل مردم و مسئولین است.

صابری قرار گرفتن در مسیر استانهای فارس و خوزستان، نزدیکی به خلیج فارس و تولید یک چهارم نفت کشور را از مزایای شهرستان گچساران برای رشد سرمایه گذاری دانست و افزود: با ایجاد منطقه ویژه در این شهرستان شاهد رشد سرمایه گذاری در آن خواهیم بود.

وی بیان داشت: با رشد و توسعه سرمایه گذاری در این منطقه بی شک معضل بیکاری در آن کاهش خواهد یافت.

صابری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود پژوهش را لازمه تصمیم گیری در هر زمینه ای عنوان کرد و با اشاره به ضعف تحقیقات در بخش کشاورزی اظهار داشت: محققین و پژوهشگران باید به جای پشت میز نشینی به کار عملی بپردازند.

وی فلسفه تحقیقات کشاورزی را شناسایی گونه های با کیفیت و مقاوم در برابر شرایط مختلف محیطی عنوان کرد و افزود: اگر این پژوهش ها پیش از این انجام می شد شاهد برخی خسارت های طبیعی به بخش کشاورزی نبودیم.

صابری همچنین خواستار توسعه و ترویج بیمه محصولات کشاورزی در این استان شد.