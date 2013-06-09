  1. استانها
۱۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

مصاحبه مطبوعاتی علی اکبر ولایتی در همدان لغو شد

همدان – خبرگزاری مهر: مصاحبه مطبوعاتی علی اکبر ولایتی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری در همدان لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی ستاد مرکزی علی اکبر ولایتی در همدان، مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در ساعت 15 و 30 دقیقه امروز اطلاع رسانی و خبرنگاران در برنامه حاضر شدند.

اما با گذشت یک ساعت و 40 دقیقه از زمان اعلام نشست خبری در همدان، مصاحبه مطبوعاتی به دلیل عدم حضور به موقع علی اکبر ولایتی در همدان لغو شد.

علی‌اکبر ولایتی، نامزد یازدهمین دور از انتخابت ریاست جمهوری ساعت 16 و 30 دقیقه و یک ساعت پس از زمان اعلام شده برای برگزاری نشت مطبوعاتی وارد فرودگاه همدان شد و مورد استقبال مسئولان و اعضای ستاد محلی خود در همدان قرار گرفت.

وی عصر امروز در تالار معلم همدان و در جمع مردم سخنرانی خواهد کرد.

