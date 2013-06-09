تشییع پيكر پاك شهيدان حافظ بارگاه ملكوتي قافله سالار كربلا حضرت زينب (س) در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، پيكرهاي پاك شهيدان "مهدي خراساني" و "سيد علي اصغر شنايي" حافظ بارگاه ملكوتي قافله سالار كربلا حضرت زينب (س) بعد از ظهر يكشنبه با حضور خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، روحانيت، مسئولان و دیگر قشرهاي مختلف مردم شهرستان دامغان از ميدان امام خميني(ره) تا ميدان شهدا اين شهر بر دستان مردم تشيع شد.

شركت كنندگان در این آئين ضمن سر دادن نداي الله اكبر، لا اله الا الله، شهيدان زنده اند الله اكبر به خون آغشته اند الله اكبر، يا زينب(س)، يا حسين بن علي(ع)، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل و مرگ بر تروريست با شهدا تجديد بيعت كردند.

در آئين تشيع پيكرهاي این دو شهيد، عليرضا خلخالي معاون سياسي امنيتي استاندار سمنان، علي اسلامي راد مدير كل امنيتي و انتظامي استانداري سمنان، سردار علي استاد حسيني فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج)، حجت الاسلام نورالله عباسي رئيس عقيدتي-سياسي فرماندهي انتظامي استان سمنان و دیگر فرماندهان و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي استان و شهرستان دامغان نیز حضور داشتند.

پيكر شهيد مهدي خراساني پس از تشییع به روستاي خورزان و پيكر شهيد سيدعلي اصغر شنايي جهت خاكسپاري به شهر ديباج دامغان منتقل شد.

امام جمعه دامغان بر پيكر پاك اين دو شهيد اقامه نماز کرد.