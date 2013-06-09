به عهدم با ائتلاف پیشرفت پایبندم/همسویی زیادی در گفتمان با جلیلی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عصر امروز یکشنبه در سفر به تبریز در گفتگو با خبرنگاران در محل مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن این شهر با اشاره به اینکه انتخابات تجلی حماسه سیاسی در کشور است گفت: انتخابات حق و وظیفه یکایک افراد ملت است ، انتخابات ریاست جمهوری یکی از فرصت هایی است که تمام مردم ملت ، احساس ملت بودن می کنند و شکوه ملی را به نمایش می گذارند.

وی ابراز امیدواری کرد که با کمک رسانه ها انتخاباتی خوب و انتخابی خوب داشته باشیم.

حداد عادل در خصوص سرنوشت ائتلاف سه گانه افزود: این ائتلاف با فلسفه پیروزی اصولگرایان تشکیل شده است و ارزیابی این بود که شرکت هر سه نفر موجب شکست اصولگرایان نخواهد بود ، هر چند که اگر در روزهای آینده تغییری در آرایش انتخابات بوجود بیاید ما تغییرات لازم را خواهیم داد و اگر به این نتیجه برسم که حضور بنده باعث شکست اصولگراها می شود قطعا کناره گیری خواهم کرد.

وی با تاکید بر اینکه داشتن اختلاف کاندیداها امری طبیعی است ابراز داشت: وجود اختلاف نظر در بین کاندیداهای ائتلاف مبنی بر کناره گیری از ائتلاف نیست ، چرا که باید نظرات مستقل افراد در خیلی از مسائل باید مشخص شود و همانگونه که مشاهده شد بنده نظر مخالفم را با دکتر ولایتی در مناظره ی سیاسی کاملا اعلام کردم و البته بنده هنوزم به عهدی که در ائتلاف پیشرفت بستیم، پایبندم.

این کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنب بر احتمال کناره گیری اش به نفع سعید جلیلی گفت: هنوز تصمیمی برای ائتلاف با دکتر جلیلی از جانب بنده گرفته نشده است، هر چند که ما هم سویی زیادی از لحاظ گفتمان با هم داریم.

وی در خصوص این سوال که چرا در مناظره ها ی کاندیداها نسبت به مسایل فرهنگی کم توجهی می شود گفت: انتظار مردم برای حل مسایل اقتصادی موجب شد تا در مناظره فرهنگی و اجتماعی هم به مسایل اقتصادی پرداخت شود هر چند من در برنامه مختلف رادیویی نظرات خودم را در حوزه فرهنگ ارائه داده ام.

حداد عادل گفت: انتخاب شعار تقوا و تدبیر برای دولت من ناشی از همین توجه به امور فرهنگی و دینی بود.

وی در پاسخ به ای سوال که برنامه هایش در خصوص آموزش و پرورش کشور چیست گفت: تقویت معاونت پرورشی ، تکریم معلمان و اجرای سند ملی کتب درسی از برنامه های من است.

حداد عادل گفت: ما باید بکوشیم تا آموزش معطوف به کار در آموزش و پرورش و پژوهش معطوف به صنعت در دانشگاه شود و این اموزش ها باید متناسب با شیوه زندگی مردم باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه اجرا کردن نهضت ازدواج آسان را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی ازدواج نکردن یا دیر ازدواج کردن جوانان است برای تحکیم خانواده برنامه های مفصلی داریم.

حداد عادل در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود نیز ابراز داشت: این احتمال کم نیست و با توجه به ترکیب کاندیداها و شرایط جامعه این موضوع پیش بینی می شود ، اما اینکه چه کسانی به دور دوم راه می یابند معلوم نیست.

وی در خصوص اینکه کدام برنامه اقتصادی دولت خوب بوده است نیز هدفمندی یارانه را مورد اشاره قرار داد و گفت: هدفمندی یارانه ها باید منطبق با قانون اجرا شود و ادامه بیابد.

حداد عادل در خصوص برنامه هایش برای بازار نیز گفت: این بازار نه تنها به اقتصاد ، بلکه به دینداری انسان ها هم کمک می کند و با اجرای برنامه های دینی مختلف نشان از عمق اعتقادات مذهبی در خود دارد.

وی اضافه کرد: هنگام حضورم در بازار تبریز از روشن بودن چراغ این بازار خوشحال شدم و اینکه کسب و کار در آن رونق دارد.

حداد عادل گفت: سال هاست که کفش تبریز می خرم و به هنر و صنعت مردم این شهر اعتقاد دارم ، من در تهران هر قدمی که بر می دارم به یاد تبریز می افتم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از این نشست خبری با حضور در محل مسجد طوبی از متن خوشنویسی شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط 200 هنرمند تبریزی که آن را کتابت می کنند بازدید کرد.