به گزارش خبرگزاري " مهر" هفتمين دوره مسابقات قهرماني كشورتيروكمان جانبازان و معلولين كه با حضور60 ورزشكار ازاستانهاي خراسان رضوي ، اصفهان ، تهران ، توابع تهران ، قم ، گلستان ، فارس ، خوزستان ، لرستان ، زنجان ، مازندران ، آذربايجان شرقي ، قزوين و گيلان درزمين نيروگاه برق اصفهان دردوكلاس ايستاده ( قطع عضو و نشسته ويلچري ) طي دو روز و دردو مسافت 30 و 50 متربرگزارشد.

درپايان تيم اصفهان با تركيب قاسم جواني ، سيد جعفرعبدالهي، مجتبي نجات بخش و حسين رجبي به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي استان فارس و تهران به ترتيب دوم وسوم شدند. در مراسم اختتاميه كه با شكوه خاصي برگزارشد.

مهندس فولاد گرنماينده مردم اصفهان درمجلس شوراي اسلامي ، مهندس حاج رسوليها رييس شوراي شهراصفهان، حاج آقا اسماعيلي رييس بنياد شهيد ، لاچياني معاونت اداره كل تربيت بدني اصفهان، حميد ساكت رييس هييت تيروكمان و بابا گليان رييس هييت ورزشهاي جانبازان و معلولين وجمع ديگري از مسئوليت استان حضورداشتند كه توزيع كاپها و مدالهاي قهرمانان را انجام دادند. نتايج انفرادي به شرح ذيل اعلام شد:

كلاس نشسته

1- محسن جواهري از خراسان رضوي

2- سيد شهاب الدين بصام تبار از تهران

3- محمدرضا دهقاني از اصفهان

كلاس ايستاده ( قطع عضو)

1- كيومرث اميدي از فارس

2- قاسم جواني از اصفهان

3- اسماعيل دلشاد از فارس