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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۵۳

ذاکری مطرح کرد:

امکانات رفاهی در دستگاه های حاکمیتی استان البرز یکسان توزیع می شود

امکانات رفاهی در دستگاه های حاکمیتی استان البرز یکسان توزیع می شود

اشتهارد - خبرگزاری مهر: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز گفت: از این پس بودجه تصویبی استان به هر شهرستان به صورت 100 درصدی ابلاغ می شود و توزیع امکانات رفاهی نیز یکسان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ذاکری روز یکشنبه در ادامه سلسله بازدید ها از فرمانداری های شهرستانهای استان، به فرمانداری شهرستان اشتهارد سفر کرد.

وی  در دیداری چهره به چهره با ابوالفضل اینانلو در جریان آخرین وضعیت ساختاری و نیروی انسانی فرمانداری اشتهارد و بخشداری های تابعه آن قرار گرفت.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز در خصوص نحوه توزیع بودجه استانی به فرمانداری ها نیز گفت: درصدد آن هستیم تا در تخصیص بودجه دستگاه های حاکمیتی استان در سالجاری سهم شهرستان را  به صورت 100 درصدی به هرشهرستان ابلاغ نماییم تا سهم هر دستگاه به صورت عادلانه توزیع شود.

توزیع یکسان امکانات رفاهی

این مسئول در ادامه از توزیع یکسان امکانات رفاهی کارکنان مجموعه استانداری و فرمانداری ها خبر داد و افزود: همه امکانات رفاهی از این پس به صورت متمرکز و استانی توزیع خواهد شد و در بحث امور رفاهی کارکنان تفاوتی وجود نخواهد داشت.

خدمت بی منت، انجام امور به صورت شفاف، سریع و با دقت  از جمله موضوعاتی بود که وی برآن تأکید داشت.

معرفی شهرستان اشتهارد، پتانسیل و ظرفیت های موجود، رسیدگی به کمبود آب شرب شهرستان اشتهارد، تأسیس کارخانه فولاد، روند تأمین نیروی انسانی، میزان آمادگی ستاد انتخابات این شهرستان و ...از جمله موارد طرح شده در جریان این دیدار بود.

 

کد مطلب 2072535

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