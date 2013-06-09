موتورسوار مشهدی در رقابت هاي موتور کراس قهرماني آسيا سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت موتورسواري و اتومبيلراني خراسان رضوي گفت: ورزشكار ارزنده استان براي اولين بار در تاريخ موتور كراس كشور توانست سكوي سوم آسيا را از آن خود كند.

رضا رمضاني اظهار کرد: رقابت هاي موتور كراس قهرماني آسيا در كشور مالزي برگزار شد.

رئیس هیئت موتورسواري و اتومبيلراني خراسان رضوي افزود: علي برزوزاده ملي پوش ارزنده موتورسواري كشور كه سابقه 3 سال قهرماني متوالي در رقابت هاي كشوری را در كارنامه خود دارد توانست براي اولين بار در تاريخ موتور كراس ایران به مقام سوم رقابت هاي قهرماني آسيا دست يابد.

رمضانی با اشاره به عضويت اين موتورسوار مشهدي به مدت 3 سال متوالي در تيم ملي، بیان کرد: وي با 19 سال سن به عنوان پديده موتوسواري ايران شناخته مي شود زیرا در مقابل ورزشكاراني با سابقه طولاني در رقابت هاي مختلف بين المللي قرار گرفته است.

مسابقات دوچرخه سواري انتخابي خراسان رضوي در مشهد برگزار می شود

دبير هیئت دوچرخه سواري خراسان رضوي گفت: رقابت هاي دوچرخه سواري انتخابي جوانان و بزرگسالان استان به منظور اعزام به مسابقات قهرماني كشور در مشهد برگزار مي شود.

مجتبي جاوداني ايراني نژاد اظهار کرد: مسابقات دوچرخه سواري انتخابي جوانان و بزرگسالان استان روزهاي 20 و 21 خرداد ماه در پيست دوچرخه سواري مجموعه ثامن الائمه(ع) مشهد برگزار خواهد شد.

دبير هیئت دوچرخه سواري خراسان رضوي بیان کرد: اين رقابت ها از ساعت 4 بعد از ظهر فردا در رده سني بزرگسالان در رشته هاي 200 متر سرعت و 4 هزار متر انفرادي تعقیبی و در رده سني جوانان در رشته هاي يك كيلومتر سرعت و 3 هزار متر انفرادي تعقیبی برگزار خواهد شد.

جاودانی افزود: در ادامه روز سه شنبه مسابقه استقامت هر دو رده سني جوانان و بزرگسالان در آزادراه شمالي مشهد برگزار مي شود.

وی با اشاره به برگزاري مسابقات قهرماني جوانان كشور در بخش سرعت و استقامت در روز 27 خرداد ماه و بزرگسالان در اوايل تيرماه، اظهار كرد: نفرات برتر مسابقات انتخابي به عنوان تيم دوچرخه سواري استان به اين رقابت ها اعزام خواهند شد.

مسابقات كشتي باچوخه در فریمان برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان فريمان از برگزاري رقابت هاي كشتي باچوخه بزرگداشت مرحوم عيني در روز عيد مبعث خبر داد.

محمد كريمي شادي اظهار کرد: رقابت هاي كشتي باچوخه با عنوان جام مرحوم عيني روز 17 خرداد ماه همزمان با عید سعید مبعث در گود شهيد حقيقي فريمان برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فريمان با اشاره به حضور 80 كشتي گير در 5 وزن اين رقابت ها، گفت: شركت كنندگاني از شهرستان هاي مشهد، سرخس، تربت جام، فريمان، زاوه و شهرهاي قلندرآباد و سفيد سنگ در اين مسابقات حضور داشتند.

کریمی به اهدای يك راس گوسفند به نفرات برتر هر وزن اشاره كرد و گفت: علي براتي، ناصر مسبوقي، توحيد دادخواه، محمد تيموري و محمد جوان مقام اول اوزان 60، 70، 80، 90 و 90+ كيلوگرم مسابقات كشتي بزرگداشت مرحوم عيني را از آن خود كردند.

برنامه ريزي دقیق براي حضور قدرتمندانه در ليگ برتر سال آينده

مدير فني تيم فوتسال بانوان آرمان رضا(ع) مشهد گفت: با توجه به فرصت حدود 6 ماهه تا آغاز فصل آينده ليگ برتر فوتسال برنامه ريزي براي حضور قدرتمندانه در آن بايد زودتر انجام شود.

حميرا شجاعي اظهار کرد: در حال حاضر در رده نهم جدول قرار داريم و از سقوط به دسته یک در امان هستيم.

مدير فني تيم فوتسال بانوان آرمان رضا(ع) مشهد بیان کرد: در ديدار هفته يازدهم دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر باوجود شكست 8 بر 5 مقابل تيم پرسپوليس در تهران بازي بهتري نسبت به ديدار رفت كه در مشهد با نتيجه 16 بر يك شكست خوردیم، ارائه دادیم.

شجاعی با اشاره به سقوط نماينده فسا به لیگ دسته یک با 11 امتياز، افزود: در شرايطي كه يكي از تيم هاي شهريار يا دليجان گزينه بعدي سقوط به دسته پايين تر خواهد بود، با 13 امتيازي كه کسب كرده ايم حتي در صورت شكست در ديدار پاياني در ليگ برتر خواهيم ماند.

وی گفت: در ديدار پاياني كه روز پنجشنبه 23 خرداد ماه در سالن شهيد بهشتي مشهد برگزار خواهد شد بايد در بازي عقب افتاده از هفته دهم دور برگشت به مصاف متين ورامين تيم سوم جدول برويم.

مدير فني تيم فوتسال بانوان آرمان رضا(ع) مشهد با اشاره به حضور فاطمه ارژنگي و سمانه چهكندي 2 بازيكن فوتبال از نیم فصل دوم در تیم فوتسال آرمان رضا(ع)، افزود: با توجه به قانون جديدي كه در جلسه نواب رئیسان هیئت های فوتبال کشور در تبريز اعلام شد، از فصل آينده بازيكنان فوتبال و فوتسال امكان بازي همزمان در هر دو رشته را نخواهند داشت.

شجاعی تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز مشکل برای تیم بايد هرچه زودتر با برنامه ريزي، تيم خوبي براي حضور در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان در سال آینده بسته شود.