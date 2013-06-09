عدم شرکت در انتخابات عقب نشینی است/ در دولت من شهروند درجه یک و دو نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر یک شنبه با حضور در جمع مردم اصفهان و مسجد اعظم حسین آباد افزود: در دولت من شهروند درجه یک و درجه دو وجود نخواهد داشت و من اعتقاد به زندگی خوب دارم.

وی ادامه داد: من آمده ام تا هزینه اصلی درمان را دولت بپردازد و مطالبات شما را پیگیری کنم.

به گزارش مهر عارف که در سخنرانی خود تنها از دلایل حضورش در صحنه انتخابات سخن می گفت بیان داشت: من آمده ام تا فریاد شما باشم و مطالبات شما را پیگری نمایم و در واقع در دولت من زحمت کشان و کارگران نگران حقوق خود نباشند.

ممیزی کتاب در دولت من حذف می شود

وی بیان داشت: در دولت من کتابخانی رونق خواهد گرفت و ممیزی کتاب نیز حذف می شود و دنبال هستم تا روابط خود با کشورهای همسایه را بهبود بخشم.

عارف اظهار داشت: من در دولت خود بیمه زنان خانه دار را نیز دنبال خواهم کرد تا زنان با آرامش زندگی نمایند و عشایر را درک خواهم کرد.

به گزارش مهر این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در دولت من روزنامه ها خواهند توانست آزادانه نقد کنند و آمده ام تا دولتی باشم که از یک روزنامه هم شکایت نکنم.

جوانان در دولت من چهره دین را می فهمند

عارف در ادامه گفت: در دولت من جوانان چهره دین را فهمیده و جوانان می فهمند که دیم چقدر زیباست.

وی همچنین ایجاد یک میلیون اشتغال در سال را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و گفت: من در دولت خود برای ایرانیان زندگی شرافتمندانه رقم خواهم زد.

پای مدیران سیاسی را از ورزش حذف می کنم

عارف همچنین در ادامه سخنان خود که همگی با من آمده ام شروع می شد بیان داشت: آمده ام تا پای مدیران سیاسی را از ورزش حذف کنم و ورزش را در دست افراد شایسته قرار دهم.

رای ندادن اعتراض نیست عقب نشینی است

وی همچنین خطاب به حضار در جلسه گفت: رای ندادن به معنی اعتراض نیست بلکه عقب نشینی است و یک اصلاح طلب هیچ گاه عقب نشینی نمی کند و باید همیشه در صحنه باشیم.

عارف تاکید کرد: در صورتی که شما در 24 خرداد به صحنه بیایید پیروز می شویم و باید در انتخابات شرکت داشته باشید و قطعا در این روز ما می توانیم حماسه دوم خرداد را خلق کنیم.

برای خلق حماسه اقتصادی نیازمند حماسه ای سیاسی هستیم

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: در صورتی که شما می خواهید مشکلات معیشتی مردم حل شود نیازمند حماسه ای اقتصادی هستید و برای خلق این حماسه باید حماسه ای سیاسی خلق شود و باید به نوعی مشارکت داشته باشید که به پیروزی برسیم.

به گزارش مهر سخنرانی این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به هفت دقیقه به درازا انجامید و در طول سخنرانی نیز حضار در جلسه در خواست ائتلاف میان روحانی و عارف را داشتند.