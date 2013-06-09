حل مشکلات مشهد نیازمند برنامه ریزی هدف دار است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال فیاضی بعدازظهر یکشنبه در نخستین نشست نقد و مناظره ائتلاف‌های شوراهای شهر مشهد اظهار کرد: حل مشکلات مشهد نیازمند برنامه ریزی هدف دار و قدرتمند است زیرا سالانه 30 میلیون زائر به این شهر سفر می کنند.

وی با اشاره به جبهه پایداری عنوان کرد: تمام برنامه‌های این جبهه همسو با گفتمان رهبری و به موازات گفتمان پیشرفت و عدالت است و اعضای این جبهه بر اساس شش ماه مشاوره با علما، مدیران و برنامه ریزان انتخاب شده اند.

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان‌رضوی افزود: در جبهه پایداری از افراد متخصص و کارآمد استفاده شده و هر کدام از آنها سابقه اجرایی درخشان در حوزه های مختلف را عهده دار بوده اند.

فیاضی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین برنامه‌های جبهه یکسان‌سازی نقاط برخوردار و کم‌برخوردار شهر است، تصریح کرد: جبهه پیروان خط امام و رهبری به عنوان با سابقه‌ترین تشکل سیاسی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می تواند معضلات شهری مشهد را با استفاده از نیروهای متخصص حل و فصل کند.