به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه تلویزیونی در شبکه خبر با تشریح 5 شاخص مهم در دولتش برای انتخاب اعضای کابینه گفت: شعار دولت من اخلاق گرایی و ثبات در تصمیم گیری و مدیریت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما در کابینه خود از سرباز استفاده می کنید یا ژنرال، گفت: من از یک سرباز در حد سرباز انتظار دارم و کسی که سرباز می خواهد یعنی می خواهد خودش همه کاره باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: برای اداره کشور بزرگی مثل ایران باید از متخصصان استفاده کرد و بنده در زمانی که وزیر امور خارجه بودم معاونت های زیر مجموعه ام همه به طور مستقل عمل می کردند و یک مدیر باید تا جایی که می تواند از مداخله در کارهای تخصصی وزرا دوری کند.

عضو ائتلاف سه گانه افزود: بله قربان گو کسی هست که یا تخصص ندارد و یا تخصص دارد اما جرأت استفاده از آن را ندارد.

ولایتی در پاسخ به این سوال که بعضی از اعضای کابینه خود را که می خواهند با شما همکاری کنند نام ببرید، گفت: اگر می خواهیم یک حکومت قدرتمند داشته باشیم باید مشورت پذیر باشیم و سه قوه به خصوص قوای مجریه و مقننه همکاری و هم تعامل زیادی با هم داشته باشند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: وزرای انتخابی من باید با هماهنگی مجلس انتخاب شوند و حتما قبل از لیست دادن با نمایندگان مجلس در حوزه های مختلف مشورت خواهم کرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص اعلام زمانی مشخص برای حل مشکلات اقتصادی گفت: وقتی بنده بحث صد روز را مطرح کردم عده ای یا متوجه نشدند و یا به سخره گرفتند در حالی که اگر ما تقسیم بندی نکنیم دچار مشکل می شویم.

عضو ائتلاف سه گانه افزود: منظور من از فرصت صد روزه این بود که برای حل مسائل حادی که به صورت روزمره مردم را رنج می دهد صد روز کافی است.

ولایتی در پاسخ به این سوال که درمان مقطعی شما برای مهار تورم چیست گفت: تنظیم بازار، توازن نقدینگی و تقاضای مردم و همچنین جلب اعتماد مردم که این روزها به خاطر عمل نکردن دولت و بانک ها به وعده هایشان این اعتماد خدشه دار شده است از جمله اقدامات دولت من است.

وی گفت: برای حل سریع برخی مشکلات به عنوان یک طرح دو فوریتی به مجلس ارسال می کنیم تا از طریق بخشودگی مالیات و جریمه تولید کنندگان به آن ها فرصت بدهیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما می توانیم یک مهلت تنفس شش ماه به کارخانه دارها بدهیم و جریمه های آنها را ببخشیم البته اگر بانک ها بگویند ما قادر به تامین هزینه ها نیستیم برای بانک ها نیز بودجه موقت در نظر می گیریم.

عضو ائتلاف سه گانه در پاسخ به این سوال که آیا می شود این مشکلات را در ظرف صد روز حل کرد گفت: حتما می شود. اگر کارخانه دار بفهمد دولت به قول خودش عمل کرده اعتماد می کند.

ولایتی در پاسخ به این سوال که اگر در کار خود موفق نشدید چه خواهید کرد افزود: دلیلی نیست که موفق نشویم. این حرف، حرف و برنامه متخصصین اقتصادی کشور از جمله رئیس اتاق بازرگانی و همکاران وی است.

وی در ادامه افزود: هیچ متخصص اقتصادی با این طرح من مخالفت نکرد. بلکه تنها مخالفت سیاسی انجام گرفت.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که بانک مرکزی باید مستقل باشد نه این که ابزار دست دولت باشد گفت: در حال حاضر این طور است که هر گاه دولت کم می آورد دست دراز می کند و از بانک مرکزی پول بر می دارد.

عضو ائتلاف سه گانه همچنین در خصوص برنامه های فرهنگی اجتماعی خود در خصوص سبک زندگی اسلامی گفت: برای این که سبک اسلامی داشته باشیم باید ارزش های دینی را تقویت کنیم. غرب خانواده های ما را هدف قرار داده است و ما باید بنیان خانواده را تقویت کنیم. یکی از روش های تقویت بنیان خانواده ازدواج است که باید شرایط آن را در جامعه فراهم کنیم.

ولایتی با بیان این که باید تولید و اقتصادمان را مردمی کنیم گفت: وام هایی که به تولیدکنندگان در ایران داده می شود باید 2 یا 3 درصد سود داشته باشد و در کشورهایی مانند آمریکا چنین اتفاقی می افتد اما در کشور ما حدود 20 تا 30 درصد وام بهره دار داده می شود که همین خود باعث گرانی محصولات در جامعه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای در حوزه سلامت دارید گفت: ما باید به سمتی برویم که درمان رایگان شود و باید یک بیمه کفایت داشته باشیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: مردم امروز دفترچه بیمه دارند ولی وقتی به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه می کنند 70 درصد هزینه را از جیب خود پرداخت کرده و 30 درصد را بیمه پرداخت می کند.

عضو ائتلاف سه گانه افزود: با خصوصی کردن، با کفایت کردن و زنجیره وار کردن بیمه ها می شود بیمه سلامت ایرانیان را تشکیل داد و با این کار کسانی که استخدام هستند بیکاران، جانبازان و معلولان همه و همه مردم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

ولایتی افزود: ما تا فرصتی که بتوانیم بیمه رایگان را عملیاتی کنیم باید طرحی برای بیماری های صعب العلاج داشته باشیم چرا که یک فرد یا یک خانواده برای این گونه بیماری ها زندگی خود را می فروشد.

وی اظهار داشت: بنده در نظر دارم در بودجه برای بیماری های صعب العلاج و درمان های پر هزینه سهمی را قرار دهم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین در حوزه سیاست خارجه گفت: برنامه ویژه من در این حوزه در یک کلمه خلاصه می شود "بازسازی روابط خارجی" البته بازسازی روابط به معنی روابط اقتصادی، ارتباطات بانکی، علمی و فناوری و فضای مجازی است و اگر این امور را نداشته باشیم نمی توانیم بگوییم پیشرفت کرده ایم.

عضو ائتلاف سه گانه با بیان این که در حال حاضر در روابط خارجه ضعف داریم گفت: ما باید از تمام روابط آشکار منطقه ای-بین المللی استفاده کنیم. امروز مشکلی در منطقه خاورمیانه و آفریقا وجود ندارد که با اذعان دوست و دشمن بدون ایران قابل حل باشد به عنوان مثال امروز در سوریه خیلی از کشور ها به حرف جمهوری اسلامی ایران رسیده اند که می گفت راه حل سوریه نظامی نیست.

ولایتی با بیان این که تنش داشتن با همسایگان منفی است گفت: تنش زدایی در منطقه یعنی تازه رسیدن به نقطه صفر و برای تحقق اهداف باید بیشتر از این عمل کنیم.

وی با اشاره به این که همسایه های متعدد داشتن برای یک کشور می تواند هم یک فرصت و هم یک تهدید باشد گفت: همسایه داری یک هنر است که این موضوع در سال های اخیر رعایت نشده است در حالی که امام و رهبری تاکید ویژه ای بر این موضوع دارند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که دنیا نسبت به 16 سال پیش تفاوت کرده است و آیا شما می توانید مشکلات کنونی را حل کنید گفت: به نکته مهمی اشاره کردید. بنده بعد از 16 سال در وزارت خارجه وقتی از کار اجرایی کنار آمدم به دلیل شغل مشاورت مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجه اطلاع دارم که در ایران منطقه و جهان چه می گذرد و نسخه های 16 سال پیش به درد امروز نمی خورد.

عضو ائتلاف سه گانه افزود: به عنوان مثال سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه شخصا از بنده دعوت کرد تا به کاخ الیزه بروم و من نیز طی مراحل قانونی و کسب اجازه به فرانسه رفتم و گفت و گویی با سارکوزی داشتم.

ولایتی با بیان این که در این مذاکرات که می توانست برای کشور مفید باشد دولت همکاری لازم را انجام نداد گفت: در دیداری که دولتی ها با فرانسوی ها داشتند فرانسوی ها اعلام می کردند همان قراری که با ولایتی گذاشتیم را رعایت کنید.

وی افزود: بنده از وزرای خارجه سابق آلمان، فرانسه، روسیه، ایتالیا و آلمان دعوت کردم و آن ها به تهران آمدند تا بتوانیم به مسئولان رسمی کشورمان برای حل موضوعات پیش آمده بین ایران و اروپا کمک کنیم اما از سوی دولت همکاری های لازم نشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص موضوع هسته ای کشورمان گفت: بحث هسته ای کاملا قابل حل است. البته کار ساده ای نیست بلکه باید به صورت مستقیم و غیر مستقیم این موضوع را حل کرد.

عضو ائتلاف سه گانه افزود: وزیر خارجه و رئیس جمهور باید از ظرفیت های موجود در کشور، منطقه و عرصه بین المللی استفاده کنند و موضوع هسته ای را باید طوری حل کنیم که هم حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را داشته باشیم و هم فشار تحریم ها را از روی دوش مردم برداریم.

ولایتی افزود: قرار نیست ما در عرصه بین المللی طوری مقاومت کنیم که نتوانیم انعطاف به خرج دهیم و یا این که برخورد خشنی داشته باشیم. می توانیم در آینده طوری کار کنیم که نه تنها موضوع هسته ای حل شود بلکه ایران نیز در جایگاه بین المللی خود بازگردد.

وی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: مشکلات اقتصادی بیشتر به عدم تدبیر درست در حوزه سیاست خارجه بر میگردد.