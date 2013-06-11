به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این مجموعه تلویزیونی تابستانی ساخته استیون اسپیلبرگ توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
اولین قسمت این سریال که از روی کتاب پرفروش استفن کینگ به همین نام ساخته شده است، روز 24 ژوئن در شبکه سی.بی.اس پخش می شود و داستان آن از این قرار است که در یک روز معمولی در شهر خیالی "چستر میل" همه در حال انجام کارهای روزانه و معمولی خودشان هستند و اتفاق خاصی نمیافتد، به غیر از آنکه مردی در حال کندن یک قبر در جنگل برای دفن یک جنازه است. اما در ادامه داستان، این شهر کوچک روستایی توسط چیزی که به نظر می رسد یک گنبد غول آسا باشد احاطه میشود.
این گنبد نامریی که به نظر میرسد به طور اتفاقی از آسمان پایین افتاده باشد، خانهها را نصف میکند، خط های برق شهر را قطع میکند، ماشین ها را نصف می کند و به طرز وحشتناکی هم یک گاو را کاملا از وسط به دو نیم میکند.
اگر بخواهید دستتان را دراز کنید و به این گنبد نامریی دست بزنید، در اولین بار فقط یک شوک کوچک حس میکنید که برای اخطار دادن کافی است و شما را نمی کشد.
سریال "زیر گنبد" وقت زیادی را صرف ساخت پایه و اساس داستان نمیکند و سعی هم نمیکند همه این ماجرا را به عنوان یک پیچش داستانی معرفی کند چون با وجود عنوان فیلم، این کار کمی سخت خواهد بود. نیلز آردن اوپلوو کارگردان سریال به عوارض ایجاد چنین گنبدی توجه میکند و از سوالهای پیش آمده درباره این گنبد از جمله برخورد یک هواپیما از درون و برخورد یک ماشین حمل شیر از بیرون به آن، میپردازد.
در قسمت اول کسی که در حال کندن آن قبر بوده، "باربی" باربارا (با بازی مایک ووگل) است که زمانی که گنبد بسته میشود نمیتواند از جرمی که مرتکب شده فرار کند. کلانتر شهر (جف فاهی) و همکارش (ناتالی مارتینز) به نظر نمی رسد لازم باشد تلاش زیادی برای شغلشان حفظ کنند. یکی دیگر از شخصیتهای این قسمت سردبیر روزنامه شهر یعنی جولیا (راشل لفور) است.
مشکلاتی که پیش می آیند مشخص هستند. اگر یک ژنراتور پشتیبان نداشته باشند، برق نخواهند داشت. هیچ سیگنال رادیویی نمیتواند وارد شود. ساکنان شهر نمی توانند صدای افرادی که دقیقا جلویشان در آن طرف گنبد ایستادهاند بشنوند. به تدریج و به آرامی مردم شروع میکنند به فکر کردن درباره مدت زمانی که این گنبد وجود خواهد داشت، چون مشکل آب و غذا را پیش میآورد. ماموران دولتی هم در آن سمت گنبد حلقه زدند و برای بدترین شرایط ممکن آماده می شوند.
با وجود اینکه خونریزی های زیادی به خاطر پایین آمدن گنبد به وجود می آید و حتی چند قسمت بریده شده بدن هم نمایش داده میشود، اما شخصیت های داستان بیشتر از اینکه نگران به نظر برسند حیرتزده هستند. با این حال انتظار میرود ترس آنها به زودی شروع شود چون کینگ در تمام کتابهایش دوست دارد ترسها و رازهای نهفته درون مردم را آشکار کند.
به طور معمول شبکه های تلویزیونی نمیتوانند به خوبی سریال های تابستانیشان را به فروش برسانند چون بینندههای باهوش می دانند که آنها سریالهایی هستند که برای نمایش در فصل های معمولی سال به اندازه کافی خوب نبودهاند و روی دست تهیه کنندگان ماندهاند اما سریال "زیر گنبد" از اول هم برای تابستان برنامه ریزی شده بود و یک مینی سریال تماشایی است.
اسپیلبرگ به همراه جاستین فالوی و داریل فرانک، دو تن از سران دریم ورکس تیوی دو سال است روی این پروژه کار میکنند.
اسپیلبرگ و کینگ پیشتر نیز با هم همکاری کرده بودند. این دو سال 1984 روی اقتباسی از "تالیسمن" نوشته کینگ کار کردند و 20 سالی میشود که اسپیلبرگ قصد ساخت آن را دارد.
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