به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر ولایتی صبح امروز در جمع اصناف و بازاریان در مسجد امام خمینی بازار با تاکید بر اینکه باید مسائل خارجی را با تدبیر حل کنیم گفت: بنده روی کلمه مقاومت مدبرانه ایستادگی می کنم و از حقوق هسته ای ایران همانگونه که تاکنون رهبری با تدبیر عمل کرده اند ما نیز همان راه را پیش خواهیم گرفت.

وی با اشاره به خدمات و موفقیت هایی که در طول 16 سال تصدی‌گری در وزارت امورخارجه بدست آورده است، گفت: قطعنامه 598، تهیه امکانات رفاهی برای رزمندگان و تغییر محل غیر متعهدها از جمله این موفقیت ها است و اگر با رای مردم به عنوان رئیس جمهور دولت آینده نیز انتخاب شوم با بکارگرفتن این تجارب هزینه مقاومت در برابر بیگانگان و حفظ استقلال را به حداقل می رسانم و با تدبیر از مشکلات سیاست خارجی گره گشایی خواهم کرد.

ولایتی با بیان اینکه ما در حوزه روابط ظرفیت های زیادی داریم، گفت: به برکت انقلاب اسلامی و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری استقلال و اقتدار ایران به گونه ای است که بدون کمترین نگرانی می توانیم با دیگر کشورها رابطه داشته باشیم و اهداف و برنامه های خودمان را به صورت مستقل پیش ببریم لذا این ظرفیتی است که خیلی از کشورها ندارند و ما باید این ظرفیت ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: ایران به درجه ای از قدرت، پیشرفت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و علم و فناوری رسیده است لذا بدون اینکه نگرانی از خدشه وارد شدن به امنیت ملی و اقتدار ایران باشیم می توانیم رابطه امان را با دیگر کشورها گسترش دهیم و الگوی ایرانی - اسلامی را در جهان اشاعه دهیم همانگونه که شاهد هستیم بیداری اسلامی در شمال آفریقا و کشورهای همسایه ناشی از الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه کار دیپلماسی فقط نه گفتن و خطابه خواندن نیست خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی یک پایه مهم در روابط خارجی دارد و بدون داشتن رابطه با دیگر کشورها امکان حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.

ولایتی تاکید کرد: اگر مردم ایران به من رای بدهند برای خدمتگزاری در کسوت ریاست دولت قول خواهم داد که دولتم این توانایی را داشته باشد که همه ظرفیت کشور را شناسایی و آن را در راستای گسترش روابط با دیگر کشورها خرج کند.

در ادامه ولایتی با اشاره به نقش اصناف و بازار در تحولات تاریخ معاصر ایران گفت: بازاریان همواره در تحولات مهم کشور همچون نهضت مشروطه، صنعت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس نقش داشته اند و امروز هم بازاریان یکی از ارکان مهم کشور هستند که پای نظام ایستاده اند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری به همچنین با اشاره به مشکلات امروز بازاریان گفت: این مشکلات با مشورت و نظارت خود اصناف در بازار حل می شود و همانگونه که مبنای جمهوری اسلامی بر مبنای مردم سالاری دینی است ما می توانیم با استفاده از خود مردم در امر اقتصادی، تولید و نظارت از آنان برای حل مشکلات کشور یاری بگیریم.

وی افزود: درست کردن اصناف دولتی در کنار اصناف بازاریان که از رانت و حمایت دولت برخوردار باشند موجب به هم ریختن تنظیم و تعادل بازار می شود که ما نیز در دولت آینده این مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

ولایتی با بیان اینکه می شود با بخشودگی و یا معافیت از مالیات به کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی رونق داد ادامه داد: تنظیم مالیات هم اگر با مشورت شورای اصناف باشد نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و غیر نفتی که مد نظر مقام معظم رهبری است باید از محل مالیات ها درآمد کسب کنیم اخذ مالیات نیز باید با مشورت و نظر کارشناسی خود اصناف باشد.

وی گفت: اخذ مالیات باید بر اساس تولیدی که می شود صورت بگیرد و دولت نیز باید از تولید به عنوان محور اصلی اقتصاد حمایت کند.

ولایتی با اشاره به راهکارش برای مشکلات این بخش گفت: مثلا ما می توانیم بخشی از مالیات را ببخشیم و در ازای آن برای بنگاههای تولیدی شرط بگذاریم و بگوییم ما درصدی از مالیات ها را می بخشیم اما در ازای آن شما باید 20 کارگر خود را به 30 کارگر افزایش دهید چرا که دولت این مالیات ها را صرف تامین حقوق مردم و بیمه بیکاری می کند ما با این روش دیگر بیکاری نخواهیم داشت و هم تولید رونق می گیرد و هم اشتغال.

ولایتی با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: هر چه رای رئیس دولت آینده بیشتر باشد، نشان دهنده پشتیبانی مردم از دولت آینده خواهد بود و رئیس جمهور آینده بهتر می تواند در مقابل مشکلات و همچنین زیاده خواهی های آمریکا و سلطه جویان بایستد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه باید در مقابل زورگویی زورگویان ایستاد گفت: دولتی که روی کار می آید نباید اهل فساد باشد چرا که مردم از رشوه گرفتن ها ناراحت هستند و رئیس جمهور آینده نباید به افراد نزدیک خودش به صورت رانت امتیاز دهد و یکی از مشخصات همکاران من در دولت آینده افراد متدین، خداترس و متقی هستند.

وی با بیان اینکه کسی که در دولت آینده روی کار می آید باید با اهل فتنه مرز بندی داشته باشد گفت: کسی که حکومت را در دست می گیرد باید تابع راهبردها و رهنمودهای رهبری باشد و زاویه با راهبری نظام نداشته باشد.