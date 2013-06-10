کعبه معظمه با گلاب ایرانی شسشو داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز با حضور نمایندگان برخی کشورهای اسلامی، کعبه معظمه، مطابق با سنت سالانه طی مراسم خاصی با آب زمزم مخلوط با گلاب ایرانی شستوشو داده شد.
در مراسم شستوشوی کعبه، تعدادی از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی عربستان و سفیران و دیپلماتهای کشورهای اسلامی حضور داشتند.
شستوشوی خانه خدا از سنتهای حسنهای است که دو بار در سال انجام میشود؛ یکبار در آغاز ماه شعبان و بار دیگر در ماه محرم.
در این مراسم داخل خانه خدا با آب زمزم و گلاب کاشان و همچنین با انواع بخورها و بهترین خوشبوکنندهها شسته شده و دیوارهای داخلی آن نیز با انواع پارچههای معطر پاکیزه میشوند.
هنگامی که حضرت محمد(ص) مکه را فتح کرد، به یارانش دستور داد که وارد کعبه شده و آن را علاوه بر پاک کردن از بتها از هر گونه کثیفی و آلودگی پاک کنند.از این رو هر سال شستوشوی خانه خدا با یادآوری سنت حسنه پیامبر گرامی اسلام(ص) انجام میشود.
این گزارش حاکی است، امسال40 لیتر گلاب با آب زمزم مخلوط شد و شستشو شروع و 10 تا 20 دقیقه انجامید.
هر ساله از جمهوری اسلامی ایران هم 5 نفر در این مراسم شرکت میکنند.
شایان ذکر است، سه ستون و یک صندوق سنگی در داخل خانه خدا قرار دارد. بخشی از گلاب و وسایل نظافت را در داخل این صندوق سنگی نگاه میدارند که البته سابق بر این صندوقی چوبی بوده است.همچنین قبلا سنگ قرمزی وسط خانه کعبه بود که به احتمال زیاد محل ولادت حضرت علی علیهالسلام نیز در همان نقطه در وسط کعبه بوده است. البته الآن آن سنگ قرمز رنگ را پشت حجرالاسود قرار دادهاند.
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