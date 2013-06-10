علی شامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آموزش رشته‌های هنری در این حوزه در راستای سیاست‌های کلی حوزه هنری مبنی بر بسترسازی برای کشف، جذب و پرورش استعدادهای هنری جوان صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: همچنین برگزاری این دوره‌های آموزشی فرصت خوبی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان در فصل تابستان است.

شامیری اظهار داشت: دوره‌های آموزشی در این حوزه امسال در رشته‌های طراحی عمومی، تصویربرداری، عکاسی، خبرنگاری، فیلمنامه‌نویسی، نگارگری، تذهیب، داستان‌نویسی، نقاشی کودکان و خوشنویسی و... برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: علاوه براین دوره های آموزشی، هنرجویان در طول فصل تابستان از برنامه‌های متنوعی از جمله کارگاه‌های تخصصی، نقد و بررسی کتاب، اردوهای آموزشی، تفریحی و زیارتی و پخش فیلم بهره مند می شوند.

شامیری بیان داشت: همچنین کتابخانه تخصصی هنر حوزه هنری استان به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی از آغاز ثبت نام این دوره های آموزشی در حوزه هنری استان خبرداد و گفت: آخرین مهلت ثبت نام تا پایان خردادماه است و دوره‌های آموزشی نیز اول تیرماه آغاز می‌شود.