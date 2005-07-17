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۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۳

سرمربي تيم تكواندو راه آهن درگفتگو با" مهر":

براي شروع كار نتيجه خوبي كسب كرديم

سيد حسن زاهدي نتايج بدست آمده در ديدار قبلي تكواندوكاران تيم راه آهن را شروع خوبي براي رسيدن به اهداف مورد نظر اين باشگاه دانست.

سيد حسن زاهدي سرمربي تيم تكواندو راه آهن كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: درآغازرقابتهاي ليگ برتربه دنبال نقاط ضعف وقوت خود بوديم كه دراين راه نيزبه هدف خود رسيديم، البته اين بازي تمام توان ما نبود ورفته رفته بهترخواهيم شد.
وي پس ازبازي با ملوان وپيروزي دراين ميدان گفت: اين تنها بخشي ازتوان ما بود، ضمن اينكه يكي دومهره اصلي را نيزدرترتيب اصلي قرارنداديم، درتلاش هستيم دراولين حضورخود دربين تيمهاي خوب قراربگيريم.
سرگروه سابق تيم ملي درپايان گفت: ما دركنارتيم بزرگسالان وحضوردرليگ برتر، دررده هاي سني نوجوانان ونونهالان نيز سرمايه گذاري نموده ايم تا بتوانيم حضوري موثر وقدرتمند درتكواندوكشورداشته باشيم.

کد مطلب 207283

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