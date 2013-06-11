پارك بهارستان زنجان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرادخاني در جريان بازديد از آماده سازي و نصب وسايل تجهيزات پارک بهارستان با بيان اينكه پارك بهارستان به زودي افتتاح می شود و قابل بهره برداري است، افزود: این پارک به منظور تامين فضاي سبز شهري و ايجاد فضاي مناسب تفريحي براي شهروندان اهالي شهرك هاي واقع شده در منطقه احداث شده است.



وی اظهار داشت: تلاش شده است اين پارك با طراحي زیبا و با وسايل و امكانات رفاهي مدرن تجهيز شود كه هدف موردنظر با جديت پيگيري و اعتبار موردنياز آن تامين شده است.



شهردار منطقه شهر زنجان با اشاره به اينكه قصد و نظر شهرداري بر اين بود كه ن‌مادهاي جديد را در احداث پارک ها به كار گيرد، افزود: با بازديد از شهرهاي مختلف و نمايشگاه‌هاي مبلمان شهري متناسب با موقعيت پارک بهارستان با مشورت مشاوران امر تجهيزات و امكانات آن خريداري شده است.



مرادخانی تاکید کرد: در اين راستا دو دستگاه از آب نماهاي سنگي كه حاصل تلاش صنعتگران به نام و فعال در مبلمان شهري هستند انتخاب و خريداري شد.



وی با بیان اینکه صندلي‌ها و تير چراغ برق، سطل‌هاي زباله كه جزء وسايل مورد نياز تجهيز پارک ها طوري انتخاب شده‌اند كه علاوه بر استفاده كاربردي از آنها جزو نمادها و دكوراسيون و اسباب زيباسازي پارك نيز محسوب مي شوند گفت: اين نگاه در شهرداري منطقه دو نهادينه شده و تمام اقدامات در جهت زيبا سازي محيط شهري و بهبود سكونتگاه به ويژه شهرك‌هاي جديدالاحداث انجام مي گيرد.



شهرداري منطقه دو زنجان در انتخاب گونه‌هاي گياهي و ايجاد فضاي سبز پارك نيز نوآوري‌ها و دقت نظرهاي كارشناسي را يادآور شد و افزود: ايجاد فضاي سبز در اين پارك نيز به صورت كارشناسي صورت گرفته است و قبل از اجرا طراحي آن با مشخص کردن هر يك از گونه‌هاي مورد نياز و استفاده در اين پارک انتخاب و سپس اجرايي شد.