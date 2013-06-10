به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف با بیان اینکه رتبه زیست‌محیطی کشور که در حال حاضر با افت محسوسی مواجه شده و 30-40 پله کاهش یافته است نشان دهنده این است که ما یک برنامه جامع در زمینه حفاظت از محیط زیست نداریم گفت: ما در حوزه محیط زیست راهبردهای لازم را یا داریم یا نداریم و اگر داریم این راهبردها اجرایی نیست چرا که اگر این راهبردها اجرایی بود الان باید نتایج آنرا در بهبود وضعیت محیط زیست کشور می‌دیدم.

وی با بیان اینکه مشکلات محیط زیست کشور را نباید صرفا بر عهده دستگاه زیست‌محیطی کشور دانست گفت:مهمترین مشکلمان در این زمینه فقدان مدل توسعه پایدار در اداره کشور است. اگر مدل اداره کشور مدل توسعه پایداری باشد قطعا می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک کند و مشکلات را به حداقل برساند.به هر حال آب، خاک و هوا را اگر 3 عنصر حیات درنظر بگیریم در هر 3 عنصر ما تهدیدات جدی داریم که کیفیت زندگی مردم را در نقاط مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده که نمونه بارز آنرا ریزگردها، آلودگی هوا و مشکلاتی مثل این می‌بینیم.تا زمانی که به راهبرد توسعه پایدار را عنوان مهمترین مدل در اداره کشور پایبند نباشیم حتما در این زمینه با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.در مدل توسعه پایدار ما احتیاج به یک طرح جامع محیط زیست برای اداره کشور داریم که این طرح جامع محیط زیست از همان مدل توسعه پایدار الهام می‌گیرد که این به عنوان اولویت اصلی دولت آینده باید به آن توجه شود.

مدیریت آلودگی هوا پینگ پنگی بوده است

قالیباف با اشاره به این که باید دیدریشه اصلی بحران‌هایی مانند آلودگی هوا که طی این مدت به نتیجه نرسیده چه بوده است گفت: شاید مهمترین دلیل آن این بوده که ما صاحب واقعی را در حوزه محیط زیست در کشور نداریم و با یک مدیریت پینگ‌پنگی در بسیاری از بحران‌ها مانند آلودگی هوا سازمان‌ها و ارگان‌ها توپ را در زمین هم انداخته‌اند.ما اعتقادمان این است که در اولویت اول باید ساختار محیط زیست کشور را ارتقا دهیم تا این که بتوانیم بسیاری از مشکلات مانند آلودگی هوا را حل کنیم.

شهردار تهران اضافه کرد: تشکیل مجدد شورای عالی محیط زیست که حدود 8 سال است در کمیسیون صنعت و محیط زیست دولت ادغام شده است با ساختار قوی که بتواند کمیته‌های تخصصی داشته باشد و موضوعاتی مانند برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اول در این شورا مصوب شود و بعد در مجلس به قانون تبدل شود و ارتقای سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت محیط زیست و توسعه پایدار باید یکی از زیرساخت‌هایی باشد که ما برای مقابله با بحران‌هایی مانند آلودگی هوا طراحی می‌کنیم.

ایجاد وزرات خانه محیط زیست/ارتقای منابع مالی و انسانی

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی موضوع محیط زیست هم از لحاظ منابع انسانی و هم منابع مالی نمی‌تواند با این بحران‌های جدی در کشور مقابله کرده و آنرا مدیرت کند. به نظر می‌رسد مهمترین کاری که باید در این زمینه انجام دهیم تشکیل وزارت محیطزیست و توسعه پایدار با ادغام سازمان‌های موازی مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان شیلات، مرکز تحقیقات آب و خاک، سازمان هواشناسی و بخش حفاظت آب وزارت نیرو که ما یک یکپارچگی در دستگاه زیست‌محیطی در بدنه دولت داشته باشیم.که به تبع آن منابع انسانی و مالی نیز ارتقا می‌یابد که اگر این اتفاق رخ دهد جایگاه محیط زیست در بدنه دولت ارتقا می‌یابد و وضعیت اعتباری محیط زیست زمانی که وزارتخانه باشد قطعا بهتر خواهد شد چون بودجه سازمان جنگل‌ها و مراتع و شیلات و هواشناسی و ... که بیشتر از بودجه فعلی سازمان محیط زیست است می‌تواند با تشکیل وزارتخانه در هم ادغام شده و وضعیت منابع مالی و انسانی محیط زیست ارتقا یابد.

قالیباف خاطر نشان کرد: وزیر محیط زیست چون از مجلس رای اعتماد می‌گیرد قطعا پاسخگوی مجلس خواهد بود. در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به این که دستگاه نظارتی مجلس نمی‌تواند سازمان محیط زیست را مکلف به اجرای بسیاری از موضوعات بداند حیاط خلوتی شده و همه می‌توانند با آرامش در سازمان محیط زیست زندگی کنند.در حالی که بسیاری از وزارتخانه‌های ما برای کوچکترین چالش به مجلس فراخوانده می‌شوند و به هر حال باید پاسخگو باشند. معتقدم که وزیر محیط زیست باید پاسخگوی همه بحران‌های زیست‌محیطی در کشور باشد و این وزیر محیط زیست است که باید روی کیفیت سوخت، کیفیت صنعت در بحث محیط زیست و یا مسایل مشابه پاسخگوی مجلس باشد.

بازبینی در طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا

وی با بیان اینکه ما نیازمند ارتقای جایگاه سازمان محیط زیست هستیم و پس از آن طرح جامع محیط زیست برای ادراه کشور و به تبع آن در بحرانهایی که پیش می‌آید قوانین محیط زیست را مد نظر قرار دهیم گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوایی که در اوایل دهه 70 طراحی شد چه خوب بود که قانون می‌شد و الان می‌توانستند با متخلفان برخورد کنند. لذا در اولین کاری که در دولت آینده در بحث آلودگی هوا داریم طرح‌های جامعی که در دولت‌های قبلی وجود داشته را بازبینی اولیه می‌کنیم کما این که در همین مدت هم کارشناسان ما این امر را مورد بازبینی قرار داده‌اند و به جای اختراع کردن دوباره چرخ، با تعاملی که با مجلس داریم آنها را در قالب لایحه به مجلس می‌دهیم و پس از آن که به عنوان یک قانون مصوب شد تکالیفی که در این بخش وجود دارد وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و به سمت اجرا می‌رود.

قالیباف با اشاره به مشکلات ناشی از آلودگی هوا گفت:در بحث آلودگی هوا صورت مساله مشخص است و در هر شهر طرح‌های جامع کاهش آلودگی هوا وجود دارد.گسترش حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، توجه به معاینه فنی خودرو و بحث آلودگی صنایع مواردی است که کارشناسان بهتر است در این خصوص صحبت کنند و تلاش خواهیم کرد که همه اینها را در قالب لایحه‌ای که به مجلس می‌دهیم اجرایی کنیم و مرتب هم روند اجرایی شدن این موضوع باید در شورای عالی محیط زیست بررسی و بازبینی شده و نقاط ضعف شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

شورای عالی محیط زیست را در دولت آینده پارلمان محیط زیست می‌دانیم

وی ادامه داد: شورای عالی محیط زیست را در دولت آینده پارلمان محیط زیست می‌دانیم یعنی باید تغییراتی در ساختار آن هم انجام شود و نماینده تشکل‌های زیست‌محیطی و متخصصان این حوزه، علاوه بر نمایندگان مجلس، علاوه بر وزرا باید در این پارلمان حضور داشته باشند و رییس سازمان محیط زیست باید در بسیاری از بحران‌ها همانند بحران آلودگی هوا مرتبا به شورای عالی محیط زیست که جلسات مستمری حداقل ماهی یکبار خواهد داشت و بنا به ضرورت بیشتر خواهد بود پاسخگو باشد.به هر حال تا زمانی که ساختار سازمان محیط زیست را هم در شورای عالی محیط زیست و هم تبدیل سازمان محیط زیست به وزارت محیط زیست را انجام ندهیم و قدرت دستگاه حاکمیتی محیط زیست و مسوول آنرا ارتقا ندهیم، همین اتفاقی می‌افتد که در حال حاضر رخ داده . یعنی یک خودروساز به خودش اجازه می‌دهد بسیاری از قوانین و مصوبات را وتو کند و ارتقای استانداردهای خودرو و سوخت به همین دلیل اجرایی نمی‌شود که این امر هم ضعف قانون است و هم ضعف مجری قانون که سازمان محیط زیست است که بنده آنرا مقصر نمی‌دانم چرا که اختیارات و پتانسیلش آنقدر نیست که بتواند از پس یک خودروساز بر بیاید.

قالیباف با اشاره به مشکل ریزگردها در جنوب کشور گفت:بر خلاف آن چیزی که ادعا می‌شود مشکل ریزگردهای ما صرفا خارج از مرزهاست قبول نداریم. منشا ریزگردهای ما داخلی و خارجی است گرچه سهم ریزگردهای خارجی بالاتر است.لذا تمرکز رسانه‌ها و بخش‌های تصمیم‌گیر در حال حاضر به سمت رفع مشکل در بخش ریزگردها معطوف شده است. اخیرا در سفری که به قم برای دیدار با مردم داشتم به دلیل وزش باد در همان نقطه گرد و غباری که از بیابان‌های اطراف آن منطقه بلند شد ماشین حرکت ما را دچار اختلال کرد و همین امر نشان دهنده آنست که آن لحظه گرد و غبار نقطه‌ای را داشتیم.ما باید در 2 حوزه ورود کنیم. در بحث بیابان‌زدایی در داخل باید طرح‌های جامعی اجرایی شود و پروژه‌هایی مانند آبخیزداری و آبخوانداری که شاید نزدیک 10 سال است فراموش شده و شاید در دولت‌های قبلی توجه بیشتری به آن می‌شد مخصوصا در اواخر دهه 70. باید در بحث بیابان‌زدایی و روش‌هایی که در بحث توسعه جنگل‌کاری و نهال‌کاری و در جاهایی که این امکان وجود ندارد مالچ پاشی را گسترش دهیم.

اجرای طرح های بیابان زدایی/بحث ریزگردها را با دیپلماسی زیست محیطی باید حل کنیم



شهردار تهران با بیان این که ریزگردهای عربی نباید ما را از اجرای پروژه‌های داخلی در این خصوص غافل کند گفت: یکی از برنامه‌های دولت ما که سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیری کند اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی است و در این زمینه هم نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم چرا که در دولت‌های قبلی پژوهش‌ها و برنامه‌های خوبی تدوین شده است که باید به سمت اجرا و جذب اعتبار برای اجرایی کردن آنها برویم.اما بحث ریزگردهای عربی که از عراق وارد کشور می‌شود نیز کشور ما را خیلی تحت تاثیر قرار می‌دهد که در حال حاضر 11 استان کشور به طور مستقیم و مستمر تحت تاثیر این ریزگردها هستند و تعداد زیادی از استان‌های دیگر به طور متناوب تحت تاثیر این پدیده هستند.



قالیباف با اشاره به سفرش به استان خوزستان گفت: اولین دغدغه مردم بحث ریزگردها بوده است. معتقدم که بحث ریزگردها را با دیپلماسی زیست محیطی باید حل کنیم و این دیپلماسی زیست‌محیطی در حد روسای محیط زیست و کارشناسان نیست بلکه این موضوع کاملا سیاسی و حاکمیتی است و روسای جمهور کشورهای منطقه باید این موضوع را حل کنند. در این مدت تنها سفرهای زیارتی و کارشناسی بین ایران و عراق صورت گرفته و هیچ اجماع و تلاشی برای اجرایی کردن این مراودات انجام نشده است.بر اساس یک برنامه دیپلماسی زیست محیطی باید به یک پروتکلی با نظارت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برسیم که پیشنهاد ما پروتکل تهران است که در ماههای اول استقرار دولت اجرایی خواهد شد. در پروتکل تهران کشورهای ایران، عراق، ترکیه، عربستان، اردن و سوریه در حد روسای جمهور دعوت خواهند شد. البته بعد از جلسات کارشناسی که معتقدم حجم زیادی از جلسات کارشناسی انجام شده است و باید روسای جمهور آنرا به نتیجه برسد.



وی اضافه کرد: سازمان دیده بان این پروتکل هم باید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد باید باشد و تعهد هر کشور هم از لحاظ فنی و هم اعتباری در این پروتکل مشخص شود و سالیانه به صورت ادواری روسای جمهور باید جلساتی را داشته باشند و شرکت کنند و گزارش پیشرفت کار ارایه شود. در حین جلسات روسای جمهور روسای محیط زیست کشور باید روند پیشرفت فنی را راهبری و هدایت کنند که در این زمینه ما می توانیم اقدامات خوبی داشته باشیم. لذا هم در بخش داخلی و هم بین‌المللی برای حل مشکل ریزگردها برنامه داریم. هرچند نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتیجه حاصل شود هرچند این برنامه نیز زمانبندی شده است. اما مهم است مردمی که تحت تاثیر این ریزگردها قرار دارند خصوصا استانهای مرزی ببینند که کار در حال انجام است و صرفا سفرعای غیرهدفمند بین کشورها انجام می شود. الان می شنوم که دوره های آموزشی بین کشورها انجام می شود.در حالی که در زمینه ریزگردها صورت مساله مشخص است و نیازی به آموزش و هزینه کرد اضافی نیست و باید برنامه اجرایی در این خصوص اجرایی شود.

دریاچه ارومیه به یک موضوع ملی تبدیل شده است

قالیباف در خصوص مشکلات دریاچه ارومیه گفت:موضوع دریاچه ارومیه بسیار مهم است و الان به یک موضوع ملی تبدیل شده. شرایط منحصر به فردی دریاچه ارومیه به لحاظ اکوسیستمی دارد ولی چون من تخصص آنرا ندارم نمی توانم آنرا تشریح کنم ولی به عنوان یک فردی که وضعیت را رصد می کنم، علاوه بر مشکلات زیست محیطی که برای آن ایجاد شده، تبعات اجتماعی و فرهنگی برای مردم ارومیه و آذربایجان غربی داشته است.محسوسی داشته که دلایل مختلفی دارد از جمله بهره برداری بی رویه و بدون برنامه از منابع آبی آن، حفر چاههایی که در آن منطقه بدون برنامه انجام شده. طبق آماری که به من دادند 24 هزار و 700 حلقه چاه عمیق غیرمجاز و فاقد پروانه در حوضه آبریز صادر شده است که این امر مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.از سوی دیگر در سدسازی هایی که در بالاست آن احداث شده میزان ورودی آب را کم کرده است. به هر حال یکی از مشکلات عمده ای که داریم آمایش سرزمین است که در دولت آینده باید به آن توجه شود.ضرورت دارد که در بالادست این دریاچه برنامه توسعه کشاورزی دیم را داشته باشیم. در بحث احیای ارومیه باید یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم.

شهردار تهران ادامه داد:در برنامه کوتاه مدت معتقدم که باید سدها آزاد شود و ورودی آب بیشتر شود و در کنار آن هم الگوی کشت را در زمینهای کشاورزی تغییر دهیم و به کشت دیم تبدیل کنیم. باید یک هزینه و فایده را بررسی کنیم که میزان درآمد ما از کشاورزی حوزه آبریز چقدر است و نبودن آن چه میزان می تواند خسارت به اقتصاد ما وارد کند از سوی دیگر ازبین رفتن دریاچه ارومیه چه خسارات اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی می تواند وارد کند. اگر این محاسبه انجام شود قطعا احیای دریاچه ارومیه می تواند اولویت داشته باشد.عدم ابگیری سدها، اصلاح روش آبیاری به آبیاری قطره ای و آبخوانداری و بعد هم تغییر الگوی کشت و به سمت کشتهایی که کمتر به آب احتیاج دارد و می توان به صورت دیم انجام شود.

قالیباف خاطر نشان کرد:برای احیای دریاچه ارومیه در کوتاه مدت با عدم آبگیری سدها حدود 2 میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه کنیم در کوتاه مدت می تواند علایم حیات را به این دریاچه بازگرداند هرچند بر اساس مطالعات کارشناسان احیای کامل این دریاچه به 7 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد.البته معتقدم که این موضوع باید به صورت یک کار ویژه بررسی شود و اعتبارات ویژه ای نیاز دارد که دولت آنرا پیش بینی خواهد کرد.در بحث دیپلماسی زیست محیطی کمتر توانسته ایم از حمایت های بین المللی استفاده کنیم و اگر یک دیپلماسی فعال داشته باشیم می توانیم از حمایت های بین المللی در بسیاری لز پروژه های زیست محیطی استفاده کنیم. همانطوری که مکزیکوسیتی آلودگی هوای خود را از طریق حمایت های بانک جهانی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد حل کرد ما در در بحران های زیست محیطی مانند بحران دریاچه ارومیه می توانیم از حمایت فنی و مالی دستگاهها و مجامع بین المللی استفاده کنیم.ولی این قول را من به مردم آذربایجان می دهم که در کوتاه مدت و در یک برنامه 1.5 ساله می توانیم 2 میلیارد مترمکعب آب را از طریق عدم آبگیری سدها آزاد کنیم و به تبع آن باید پیش بینی اعتبار به سبب خسارتهایی که به کشاورزان وارد می شود انجام دهیم و وام هایی را توسط بانک کشاورزی پیش بینی کنیم که کشاورزی مکانیزه و تغییر الگوی کشت را در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه اجرایی کنیم تا در درازمدت کشاورزی در این منطقه از وابستگی به آب وردی به دریاچه ارومیه رها شود.

وی درخصوص نابودی جنگلها و تنوع زیستی کشور گفت:در بحث جنگل 2 دیدگاه وجو دارد. یکی دیدگاه بهره برداری که سازمان جنگلها دارد و دیگری دیدگاه حفاظتی که سازمان محیط زیست دارد.الان میزان جنلگلهای ما در کشور به حدی کاشه یافته که معتقدم باید نگاه دوم یعنی نگاه حفاظتی در اولویت قرار گیرد چرا که دیگر جنگلی نمانده که بخواهیم بهره برداری کنیم و اگر همین اندک جنگل کشور نیز از بین برود ما به کلی باید با اکوسیستم جنگل خداحافظی کنیم.به همین دلیل است که بنده معتقدم سازمان جنگلها باید زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد چرا که اولویت ما باید حفاظت باشد تا بهره برداری.

در حال حاضر اگر چوب از خارج کشور وارد کنیم قطعا توجیه اقتصادی بیشتری دارد تا بهره برداری از جنگل های باقیمانده کشور. گرچه باید برنامه های احیای مجدد جنگلها را داشته باشیم و در برخی جاها نیز کشتهای جدید را داشته باشیم.

وی بابیان این که جنگل باید به سمت حفاظت برود و به همین دلیل جنگلها را باید در اولویت حفاظت قرار دهیم گفت:باید تلاش کنیم سطح مناطق حفاظت شده کشور را به استانداردهای جهانی برسانیم و حتی از استانداردها نیز فراتر رویم.هرچند معتقدم در حال حاضر نیز معتقدم وضعیت حفاظت مناطق محیط زیست کشور وضعیت مطلوبی نیست و ما باید جنگلهایی را به مناطق حفاظت شده کشور بیافزایند تا ما احیای مجدد جنگل را داشته باشیم.حجم زیادی از جنگلهای ما باید بهره برداری از آنها به طور کامل متوقف شود و در این زمینه بخشی بر عهده دولت است و بخشی نیز بر عهده قوه قضاییه است که برخورد جدی در این زمینه با متخلفان داشته باشیم. اگر ما قانون حفاظت از جنگلها را در مجلس به روز کنیم و قوه قضاییه نیز به به طور جدی با متخلفان برخورد کند باید بخش زیادی از جنگلها را از ظرفیت بهره برداری خارج کرده و به ظرفیت حفاظت برگردانیم.

هرچند در مناطق حفاظت شده هم ما مشکلات جدی در این زمینه داریم. در بحث مناطق حفاظت شده هم باید ارتقای حفاظت داشته باشیم و یگان حفاظت محیط زیست نیز هم به لحاظ فنی هم به لحاظ تعداد ارتقا یابد که این امر را باید با تعامل با نیروهای نظامی و انتظامی حل کرد.گرچه در این زمینه مشکلات حقوقی جدی هم وجود دارد و هیمن الان می بینیم محیط بانانی که در این حوزه شهید می شوند و هیچ حمایت حقوقی و قانونی از آنها نمی شود.در بخش حقوق محیط زیست باید یک سری از مشکلات را با دستگاه قضا حل کنیم و تا زمانی که این امر اتفاق نیافتد نباید انتظار داشته باشیم کیفیت حفاظت ارتقا یابد لذا در ارتقای مناطق حفاظت شده برنامه حقوق محیط زیست را باید در کنار برنامه های کمی و کیفی پیگیری کنیم. از سوی دیگر اضافه کردن بخشهای بیشتری از جنگلها به مناطق حفاظت شده نیز باید در دستورکار دولت قرار گیرد.

قالیباف اضافه کرد:در بخش مرتع نیز وضعیت به هیمن شکل است. مشاهده می کنیم که بحثهایی مطرح می شود که چرای بی رویه انجام می شود یا چرای انجام شده در مرتع بیش از ظرفیت است اینها باید جلوگیری شود. بستگی به نگاه سازمان محیط زیست دارد که چقدر بتواند سایر ارگانها را مکلف به رعایت این مسایل کند.اما در مجموع باید بگویم که دولت آینده ما دولت دوستدار محیط زیست است و در بحث اعتبار هم باید اول در مجلس اعتبارات محیط زیست را ارتقا دهیم. اعتبارات سازمان محیط زیست را بنده از برخی مشاورانم پرسیدم می گویند که مجموع اعتبارات عمرانی سالانه سازمان محیط زیست از اعتبارات معاونت آموزش سازمان ترافیک شهرداری تهران هم کمتر است!با این پول واقعا می شود چکار کرد؟ معجزه کرد؟ لذا ما باید اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست را ارتقا دهیم و یکی از راهکارها تبدیل آن به وزارتخانه است. چرا که قطعا اعتبارات یک وزارتخانه از یک سازمان بیشتر است.یکی از مصوباتی هم که اواخر دولت دهم داشتیم که من در اوایل دولتم کارگروهی را مکلف می کنم آنرا پیگیری کنند و اگر لازم باشد آن مصوبه ملغی شده و مصوبه جدیدی جایگزین آن شود بهره برداری معادن در مناطق حفاظت شده است است که این مصوبه نشان می دهد نگاه ما حتی به مناطق حفاظت شده نگاه بهره برداری است که این نگاه باید اصلاح شود.

رصد مشکلات محیط بانان /افزایش اعتبارات بخش محیط زیست

این کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به برنامه هایش برای محیط بانان گفت:هم محیط بانان و هم کارکنان محیط زیست وضعیت حقوقی و معیشتی آنها بر اساس اطلاعاتی که به من دادند پایین تر از حد متوسط سایر ارگانهاست. یک محیط بان با آن سختی کار و کاری که باید شبانه روز انجام دهد با چه انگیزه ای باید فعالیت کند؟ بعضا شنیده ام که برای گشت زنی خودرو و موتور آنها نیز سهمیه بنزین تعلق نمی گیرد. اینها مشکلات ریشه ای است که باید با افزایش اعتبارات سازمان محیط زیست و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دولت من انجام خواهد شد بتوانیم این اعتبارات را افزایش دهیم و در بودجه سالانه ای که دولت به مجلس می دهد باید اعتبارات محیط زیست از جایگاه بالایی برخوردار باشد.ما به فعالیت های محیط زیست باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم چرا که اگر در این بخش خوب و درست هزینه کنیم در بسیاری از جاها از هزینه های زاید جلوگیری می کند.به طور مثال اگر کیفیت هوا را با صرف هزینه بهبود ببخشیم هزینه های زایدی که به بخش سلامت وارد می شود به میزان قابل توجهی کاهش می یابد که این امر نشان می دهد هم دولت و هم سازمان محیط زیست باید در زمینه زیست محیطی کردن برنامه های سایر دستگاهها نیز تلاش کنند.صنایع و بنگاهها و سایر دستگاهها را باید مکلف کنیم که درصدی از درآمد رخود را به مسایل زیست محیطی اختصاص دهند که این امر را در دولت آینده پیگیری می کنیم.

وی درخصوص ادامه پروژه هایی مانند احیای ببر و شیر ایرانی گفت:در این زمینه من تخصص ندارم ولی در کل باید همه فعالیت هایی که انجام می شود باید پیوست مطالعاتی داشته باشد و در یک مرجع ذیصلاح تصویب شود. به همین دلیل است که معتقدم شورای عالی محیط زیست باید مرجع تصمیمگیری همه فعالیتها باشد. این شورا باید کارگروههای تخصصی داشته باشد که شورای عالی محیط زیست این دست موضوعات را به آن کارگروهها ارجاع دهد و پس از دریافت نظر آنها در شورای عالی محیط زیست مصوب شود.لذا در بحث جابجایی گونه ها و تنوع زیستی که موضوع خیلی مهم و ظریفی است و بر اساس اطلاعات کمی که من دارم در جابجایی گونه ها اهمیت زیستگاه است.سازمان محیط زیست به تنهایی نباید تصمیم گیرنده در این زمینه باشد و مرجع تصمیم گیرنده در پروژه های زیست محیطی در دولت آینده شورای عالی محیط زیست خواهد بود.

تلاش خواهم کرد تا حد امکان محیط زیست فدای توسعه نشود

قالیباف تاکید کرد:دولت من یک دولت توسعه گرا مبتنی بر ارکان توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است. من تلاش خواهم کرد تا حد امکان محیط زیست فدای توسعه نشود.ما نیاز به توسعه، راه و جاده و فعالیت های عمرانی داریم چرا که کشور ما از لحاظ زیرساخت ها از کشورهای منطقه عقب افتاده است ولی ما نباید به خاطر محیط زیست فعالیت ها را متوقف کنیم ولی نگاه باید نگاه توسعه پایدار و رعایت الزامات زیست محیطی باشد.تمام تلاشمان این است که در تمام مصوبات ما مسایل زیست محیطی رعایت شود که این امر نقش مسوول محیط زیست در دولت آینده را بیش از پیش پررنگ می کند که در این حوزه در وزارتخانه های دیگر اثرگذار باشد.دوم نقش تشکلهای زیست محیطی که باید دولت را رصد کنند و مشکلات موججود را مطرح کنند چرا که بسیاری از مشکلات زیست محیطی در دنیا با رصد تشکلهای غیردولتی پر رنگ و برطرف می شود. در عین حال معتقدم که تشکلهای زیست محیطی نباید احساسی برخورد کنند و کل محیط زیست را در درخت جستجو کنند.قطعا کشور نیاز به توسعه دارد ولی هچ دولتی حق ندارد به خاطر توسعه محیط زیست را تخریب کند. و الزامات زیست محیطی را باید در مسیر توسعه رعایت کند.سازمان محیط زیست نیز باید از ظرفیت تشکلهای زیست محیطی استفاده کند.رسانه ها نیز در این زمینه نقش موثری دارند و باید دولت را نقد کنند. قطعا هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که هیچ مشکلی در بحث محیط زیست نداشته باشد اما باید تلاش کند که نظرات متخصصان محیط زیست را جلب کند اما نه نظرات احساسی بلکه نظراتی مه منشا عقلانی داشته باشد.یکی از مشکلاتی که در تشکل ها می بینیم بعضا خود را توانمند نکرده اند اما حضور آنها و رصدی که روی دولت می کنند را ارج می نهیم.

قالیباف در خصوص آموزش و فرهنگسازی در حوزه محیط زیست گفت:ما با فقر فرهنگی در زمینه محیط زیست مواجه هستیم که به عنوان مثال می توانیم به بازی فوتبال ایران و کره جنوبی اشاره کنیم که در عکس های منتشر شده از آن دیدم که تماشاجیان کره پس از بازی نسبت به پاک کردن استادیوم و محل های استقرار خود اقدام می کردند. بنده شنیده ام که در ژاپن استادیوم های ورزشی بعد از مسابقه تمیزتر از قبل مسابقه هستند این امر نشان می دهد که نقش محیط زیست را باید در نگاه مردم ارتقا دهیم که در این راستا نقش رسانه ملی و رسانه های دیداری و شنیداری خیلی مهم است.امیدواریم نگاه صدا و سیما با توجه به اثرگذاری خود در بخش محیط زیست نگاهی فرهنگی داشته باشد نه نگاهی بازرگانی و ما بتوانیم از ظرفیت شبکه های صدا و سیما استفاده کنیم.در حال حاضر می بینیم که شبکه های تخصصی در صدا و سیما ایجاد شده و ضمن تشکر و تقدیر از این اقدامات ضروری است که سازمان صدا و سیما یک شبکه تخصصی محیط زیستی داشته باشد که هم برای مخاطب عام و هم مخاطب خاص تولید برنامه کند.در بحث رسانه ها هم همین گونه است. در حال حاضر تعداد زیادی از رسانه ها بخش تخصصی محیط زیست دارند. رسانه ها و تشکل ها باید دولت را رصد کنند.

وی درباره برخورد با خبرنگاران منتقد در حوزه محیط زیست گفت:در شهرداری تهران هم شما می بینید که مرتبا با توجه به این که در فضای توسعه بودیم در حوزه محیط زیست نقد شده ایم ولی یاد ندارم از یک خبرنگار محیط زیست شکایتی کرده باشیم هرچند برای بسیاری از این ها جواب داشتیم و از طریق رسانه این نیز پاسخ آنها را دادیم اما هیچوقت به سمت شکایت از این خبرنگاران و برخورد با آنها یا حذفشان نرفتیم.چرا که معتقدم اگر اینها نباشند مشکلات خیلی بیشتر خواهد شد و اینها می توانند به ما کمک کنند تا مشکلات حل شود. لذا جایگاه خبرنگاران خیلی مهم است و نباید نگاه حذفی به رسانه ها و خبرنگاران محیط زیست داشته باشیم.معتقدم نقد باید باشد ولی رنگ و بوی سیاسی نداشته باشد و احساسی هم نباشد و بر اساس تخصص باشد. خیلی از نقدها را می بینیم که عقبه کارشناسی ندارد. قطعا مسوول محیط زیست در دولت آینده باید با رسانه ها جلسه بگذارد و نظرات آنها را جویا شود.باید در شورای عالی محیط زیست و پارلمان محیط زیست رسانه ها نیز یک نماینده تخصصی داشته باشند چرا که آنها بیشتر کف جامعه را می بینند تا مسوولان محیط زیست. لذا در پارلمان محیط زیست که همه اقشار باید با عقبه تخصصی و تجربی حضور داشته باشند قطعا حضور یک نماینده از رسانه ها نیز می تواند کمک موثری کند.