سيد خلف موسوي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور رفاه حال كارگرانی كه در كارهاي سخت و زيان‌آور استان به كار اشتغال داشته‌اند، سايت ثبت‌نام از متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور به نشاني www.Sakht-kz.ir راه‌اندازي شد و از اين پس كليه بيمه‌شدگان واجد شرايط مي‌توانند با ورود به سايت درخواست خود را طرح و كد رهگيري دريافت كنند.

وي افزود: پيگيري درخواست متقاضيان و دريافت پاسخ و اطلاع از نتيجه رسيدگي به درخواست آنان در كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر، از طريق سايت مذكور امكان‌پذير خواهد بود و ديگر نيازي به مراجعه حضوري به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان خوزستان و نيز اداره هاي شهرستان ها نخواهد بود. بيمه شدگان مي توانند در خانه يا در صورتي كه به اينترنت دسترسي ندارند در نزديك ترين مركز خدمات اينترنتي، اقدام به ثبت نام كنند

موسوي در پاسخ به اين پرسش كه چه كساني مي‌توانند براي استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان‌آور اقدام كنند، عنوان کرد: كارگراني كه مشمول تبصره‌هاي ماده 76 اصلاحي قانون تامين اجتماعي هستند. كساني كه 20 سال سابقه كار متوالي يا 25 سال سابقه كار متناوب در مشاغل سخت و زيان آور داشته باشند بدون محدوديت سني و كارگران مرد بالاي 50 سال و كارگران زن بالاي 42 سال مشروط به اين كه جمع سابقه عادي و ارفاقي آنان در مشاغل سخت وزيان آور 30 سال باشد. براي مثال 16 سال سابقه كار در مشاغل سخت وزيان آور كه مي شود 24 سال و شش سال سابقه كار در مشاغل عادي داشته باشند.

وي افزود: همچنين كارگراني كه سن آنان حداقل 60 سال باشد و بالاي حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند و كارگراني كه مجموع سابقه عادي و ارفاقي آنان حداقل 35 سال باشد بدون محدوديت سني مي توانند براي استفاده از اين قانون اقدام كنند.

موسوی تاكيد كرد: فقط كارگراني كه آخرين محل كار آنان در يكي از شهرستانهاي استان باشد مي توانند در اين سايت ثبت نام كنند. بديهي است چنانچه محل كار بيمه شده در خوزستان باشد اما حق بيمه وي در استان ديگر پرداخت شده باشد، ملاك، محل كار وي است نه محل پرداخت حق بيمه.

مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي خوزستان در مورد روش ثبت نام در سايت گفت: متقاضيان ابتدا وارد سايت مي شوند و در محل ثبت نام جديد، كدملي، نام و نام خانوادگي خود را وارد و بر روي گزينه ارسال كليك مي كنند. در ادامه در پنجره جديدي كه باز مي شود اطلاعات تكميلي شاغل را وارد و بر روي گزينه ارسال اطلاعات كليك مي كنند. (درج كد بيمه آخرين كارگاه الزامي است) سپس در پنجره جديد به ترتيب سوابق خدمتي خود را شامل نام كارگاه، نام قسمت محل كار، نوع فعاليت كارگاه، شغل، تاريخ شروع و خاتمه كار، استان و شهر محل كار و محل پرداخت حق بيمه درج و بر روي گزينه ثبت نهايي و دريافت كد رهگيري كليك مي كنند.

موسوي تاكيد كرد: كارگراني كه محل كار و يا مشاغل آنان در يك كارگاه و يا كارگاه هاي مختلف، متعدد باشد، بايد بر روي گزينه ثبت كليك و اطلاعات مربوط به شغل و كارگاه جديد را نيز به ترتيب فوق وارد كنند و در خاتمه ثبت اطلاعات كليه مشاغل و كارگاه ها، بر روز گزينه ثبت نهايي و دريافت كد رهگيري كليك كنند و فرم ثبت شده را چاپ و نزد خود نگه دارند.

وي عنوان کرد: تقاضاهاي ثبت شده در سايت توسط دبير كميته مشاغل سخت و زيان آور در دبيرخانه چاپ و در كميته مطرح مي شود و سپس نتيجه رسيدگي توسط دبير كميته در سايت ثبت خواهد شد و متقاضيان مي توانند نتيجه تقاضاي خود را رويت و در صورت لزوم از آن رونوشت بردارند.

موسوي بیان كرد: افرادي كه به تصميم هاي كميته بدوي اعتراض داشته باشند مي توانند به دبيرخانه كميته مشاغل سخت و زيان آور مراجعه و كد اعتراض دريافت كنند. در صورتي كه شخص معترض حداكثر ظرف مهلت 15 روز از تاريخ دريافت كد اعتراض، نسبت به تكميل فرم اعتراض در سايت اقدام نكند به اعتراض وي رسيدگي نخواهد شد و چنانچه به نظر كميته بدوي اعتراض نشود نظر كميته بدوي قطعي خواهد بود.





