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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

صبح امروز؛

120 تن از مربیان قرآن در ملارد گردهم آمدند

120 تن از مربیان قرآن در ملارد گردهم آمدند

ملارد - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول موسسه معجزه جاوید استان تهران از برگزاری گردهمایی 120 نفر از مربیان قرآن در شهرستان ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل وطن دوست صبح امروز در حاشیه برگزاری گردهمايی مربيان قرآن با حضور 120 مربی قرآن در شهرستان ملارد اظهار داشت: در این همایش مدیران و مربیان 12 موسسه قرآنی حضور داشتند.

وی افزود: مرور و بررسی برنامه‌های قرآنی ترم تابستان و اجرای طرح قرآنی 1447 از جمله بخشهای مهم این گردهمایی بود که در مورد آنها بحث و تبادل نظر شد.

این مسئول در ادامه از اجرای طرح قرآنی "مبعث خاتم پيامبران" در شهرستان شهريار خبر داد و عنوان کرد: به همت موسسه قرآنی معجزه جاوید، این طرح از 17 خرداد در شهریار آغاز شده است.

وطن دوست با اشاره به اینکه اين طرح شامل ختم 27 هزار صلوات است، عنوان کرد: در راستای اجرای طرح مذکور هر خانواده به تناسب توان خود تعداد صلواتی را كه می‌خواهد ختم كند اعلام كرده و در روز مشخص شده به ختم صلوات‌ها می‌پردازد.

وی همچنین از افتتاح و راه اندازی هشتمين شعبه مؤسسه معجزه جاويد در مارليك شهرستان ملارد خبر داد و گفت: مراسم افتتاح روز دوشنبه 3 تيرماه سال جاری مصادف با ولادت حضرت مهدی(عج) در خيابان دكتر حسابی، روبروی دبستان حضرت زينب(س) كوچه پرهام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2072907

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