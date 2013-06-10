دعوت فراکسیون اهل سنت برای حضور فعال اهل تسنن در انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز دوشنبه عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سلام نمایندگان اهل سنت مجلس را خدمت ملت ایران عرض می کنم.

وی ادامه داد: جهان اسلام امروز شاهد جنایات و ناملایمات زیادی است.

وی تاکید کرد: جز وحدت و تقریب میان مسلمانان راهی برای توسعه پایدار و آرامش در جهان اسلام وجود ندارد.

فتاحی تصریح کرد: فراکسیون اهل سنت از ملت فهیم ایران و اهل سنت می خواهد با شرکت فعال و حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا حماسه سیاسی مورد نظر رهبر انقلاب را خلق کنند.