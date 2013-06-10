کارگاه آموزشی «اقتصاد پولی، نقش و جایگاه پول در اقتصاد» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم التجائی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرس این گارگاه یک روزه است که چهارشنبه 5 تیرماه از ساعت 14 الی 18 سالن اندیشه این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.



آخرین مهلت ثبت نام، 4 تیرماه و هزینه ثبت نام 350.000 ریال (ثبت نام دانشجویی: 250.000 ریال) اعلام شده است.

علاقه مندان باید مبلغ شهریه را به شماره 0107428525007 به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واریز کنند و سپس با شماره 88317194 تماس بگیرند.

به تمامی شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در کارگاه آموزشی ارائه خواهد شد.