  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

کارگاه آموزشی «اقتصاد پولی، نقش و جایگاه پول در اقتصاد» برگزار می شود

کارگاه آموزشی «اقتصاد پولی، نقش و جایگاه پول در اقتصاد» برگزار می شود

به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی «اقتصاد پولی، نقش و جایگاه پول در اقتصاد» 5 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم التجائی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرس این گارگاه یک روزه است که چهارشنبه 5 تیرماه از  ساعت 14 الی 18 سالن اندیشه این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ثبت نام، 4 تیرماه و هزینه ثبت نام 350.000 ریال (ثبت نام دانشجویی: 250.000 ریال) اعلام شده است.

علاقه مندان باید مبلغ شهریه را به شماره 0107428525007 به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واریز کنند و سپس با شماره 88317194  تماس بگیرند.

به تمامی شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در کارگاه آموزشی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 2072977

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